La frase de Blaise Pascal pertenece a Pensées, conjunto de textos que reúne reflexiones sobre la condición humana, la religión, la razón, la muerte y el comportamiento cotidiano. El fragmento aparece dentro del apartado dedicado al “divertissement”, que dice lo siguiente: "La infelicidad de los hombres procede de una sola cosa: no saber permanecer solo en una habitación" mientras que Aristóteles dijo que "cuando una persona deja de ser agradable o útil, la otra deja de quererla".

¿Qué quiere decir la frase de Pascal?

El pasaje no nació como una frase independiente. El manuscrito original forma parte de un razonamiento más extenso sobre las actividades que mantienen ocupada a una persona. En una primera formulación, el autor relaciona la agitación cotidiana con asuntos de la corte, conflictos militares, ambiciones y otras ocupaciones capaces de generar preocupaciones. Mientras que Aristóteles dijo que "el deseo de amistad puede surgir rápidamente, pero la amistad no".

Blaise Pascal, filósofo francés: “La infelicidad de los hombres procede de una sola cosa: no saber permanecer solo en una habitación”|Psicología y Mente

La edición de Pensées, publicada durante el siglo XVII, conserva una versión en la que aparece la expresión “tout le malheur des hommes vient de ne savoir pas se tenir en repos dans une chambre”. Las ediciones posteriores presentan pequeñas diferencias de redacción, como “demeurer en repos” o “se tenir en repos”, pero mantienen la misma idea central.

El contexto también cambia la interpretación habitual de la cita. El texto explica que, cuando alguien dispone de recursos suficientes para vivir, podría evitar riesgos como viajes peligrosos, conflictos militares o determinadas ocupaciones si encontrara satisfacción dentro de su propia casa.

La frase no plantea simplemente que estar solo resulte negativo ni sostiene que cualquier actividad social produzca infelicidad. Su argumento apunta hacia otra cuestión: qué ocurre cuando desaparecen las distracciones y queda tiempo suficiente para pensar sobre la propia existencia.

¿Quién fue Blaise Pascal?

Blaise Pascal fue un filósofo, matemático, físico, inventor y escritor francés nacido en Clermont-Ferrand en 1623 y fallecido en París en 1662. Desde joven destacó por sus aportes a las matemáticas y las ciencias. Participó en el desarrollo de la teoría de la probabilidad y realizó importantes estudios sobre la presión atmosférica y los fluidos.

El francés también creó la Pascalina, una de las primeras calculadoras mecánicas. En filosofía y religión escribió Pensées, obra publicada de manera póstuma que reúne reflexiones sobre la condición humana, la fe, la razón, la muerte y la existencia. Su pensamiento influyó en la filosofía occidental.