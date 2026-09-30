Aristóteles, filósofo griego: “El deseo de amistad puede surgir rápidamente, pero la amistad no”

Las relaciones humanas son complejas y una de las que muchas personas anhelan conseguir, es la de una amistad sincera que les acompañe en diferentes etapas de la vida. No obstante, para tener un buen amigo no basta solamente con las ganas, sino que requiere de tiempo y dedicación, una idea que Aristóteles tenía presente y dejó plasmada con una de sus famosas frases como un reconocido filósofo.

Qué significa la frase "El deseo de amistad puede surgir rápidamente, pero la amistad no", de Aristóteles

Aristóteles es considerado como una de las mentes más brillantes en la historia gracias a sus aportaciones filosóficas y los enunciados que se volvieron parte del invaluable legado en el que trabajó. Y un pensamiento que sigue siendo citado hasta la actualidad para referirse a los amigos y la complejidad que hay detrás de estas dinámicas, es "El deseo de amistad puede surgir rápidamente, pero la amistad no".

Para Aristóteles, existen al menos 3 tipos de amistad|Canva

Lejos de tratarse de un juego de palabras con complejos significados escondidos, esta frase aborda el concepto de que para que una amistad pueda ser genuina, requiere de tiempo, esmero y conocimiento del otro, pues esto es fundamental para construir una relación honesta y equilibrada. La idea forma parte de "Ética a Nicómaco", una de las obras en las que Aristóteles profundizó sobre los pilares de tres tipos de amistad: utilidad, placer y virtud, según un artículo de Psychology Today.

¿Quién era Aristóteles y por qué su legado es tan importante?

Aristóteles fue un filósofo y científico griego, catalogado entre los intelectuales con mayor relevancia de la Antigüedad Clásica y de la Historia Occidental, según explica la enciclopedia de Britannica. Entre sus principales aportaciones, está la invención de un sistema filosófico y científico, que a su vez tuvo influencia en la filosofía medieval.

Aristóteles fue un importante filósofo griego|Imagen hecha con IA

Un dato curioso sobre el científico, es que Aristóteles fue alumno de Platón, que también dejó grandes aportaciones, de acuerdo con datos de Enciclopedy of Philosophy. Murió en el año 322 a.C., en medio de un exilio voluntario tras la muerte de Alejandro Magno.