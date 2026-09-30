Aristóteles, filósofo griego: “Cuando una persona deja de ser agradable o útil, la otra deja de quererla”

La frase atribuida a Aristóteles, “cuando una persona deja de ser agradable o útil, la otra deja de quererla”, se refiere a un tipo de amistad basada principalmente en el placer o en el beneficio que una persona obtiene de la relación. Cuando aquello que mantenía el vínculo desaparece, también puede hacerlo el afecto. Pero para el filósofo griego no todas las amistades funcionan de esta manera, y ahí está la parte más interesante de su reflexión.

En Ética a Nicómaco, Aristóteles explica que existen diferentes motivos por los que las personas pueden quererse: lo bueno, lo agradable y lo útil. Sobre las relaciones basadas en la utilidad o el placer, señala que pueden disolverse cuando una de las personas deja de resultar agradable o útil para la otra.

¿Qué quería decir Aristóteles con esta frase sobre la amistad?

Para entender la reflexión hay que distinguir entre querer a una persona por quien es y quererla por lo que aporta a nuestra vida. En el segundo caso, el vínculo depende de una circunstancia concreta: compañía, diversión, ayuda, contactos, intereses compartidos o algún beneficio.

Por ejemplo, dos personas pueden mantener una relación porque disfrutan mucho de salir juntas. Si con el paso del tiempo dejan de compartir intereses o actividades, la amistad puede perder fuerza. Lo mismo puede ocurrir cuando una relación está construida alrededor de la ayuda que una persona proporciona a la otra.

Aristóteles consideraba que este tipo de amistades eran más cambiantes porque su motivo también puede cambiar. En Ética a Nicómaco, explica que la amistad basada en la utilidad termina cuando desaparece aquello que la originó, mientras que la basada en el placer también puede modificarse cuando cambian los gustos o las circunstancias.

Las tres formas de amistad según Aristóteles

Psicología y Mente retoma esta clasificación y explica que Aristóteles distinguía tres tipos de amistad: la que se basa en la utilidad, la que surge del placer y la amistad perfecta o basada en la virtud. Las dos primeras dependen de factores externos, mientras que la última se relaciona con valorar al otro por quien es.

Ariestóteles señala que la amistad puede surgir y terminar por un motivo cambiante.|(Especial/Canva)

Esta última sería, para Aristóteles, la forma más sólida de amistad. No significa que las personas nunca cambien o se separen, sino que el vínculo no depende únicamente de obtener algo a cambio. Se construye con tiempo, confianza, conocimiento mutuo y el deseo de procurar el bien del otro.

Por eso, la frase no necesariamente debe interpretarse como una afirmación de que todo cariño desaparece cuando alguien deja de ser útil o agradable. Más bien describe una clase específica de relación y plantea una pregunta que sigue siendo vigente: cuando una persona ya no puede ofrecernos diversión, ayuda o algún beneficio, ¿seguimos valorándola por quien es?