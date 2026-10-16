Blaise Pascal, filósofo y matemático francés: “Toda la infelicidad de los hombres procede de una sola cosa: no saber permanecer quieto”

Blaise Pascal dedicó parte de sus reflexiones a una pregunta que sigue presente en la vida cotidiana: ¿por qué tantas personas buscan actividades para evitar quedarse a solas con sus pensamientos? Mientras que Aristóteles dijo que "la música tiene el poder de formar el carácter”.

En su obra Pensamientos, el francés planteó que buena parte de las preocupaciones humanas surge de la incapacidad para permanecer en tranquilidad, sin recurrir constantemente a ocupaciones externas. Su análisis no se limitó al aburrimiento, sino que abordó la forma en que las personas intentan apartarse de sus inquietudes más profundas. Mientras que Arthur Schopenhauer dijo que "la felicidad pertenece a aquellos que se bastan a sí mismos”.

Aristóteles, filósofo griego: “La música tiene el poder de formar el carácter”|Psicología y Mente

¿Qué significa la frase de Pascal?

La reflexión aparece en el apartado que distintas traducciones de Pensamientos identifican como "Diversión" o "Distracción". En ese fragmento, Pascal sostiene que las personas buscan conversaciones, juegos, ocupaciones y desafíos porque les resulta difícil permanecer a solas en su habitación.

Para explicar su planteamiento, Blaise menciona actividades como viajar por mar, participar en campañas militares o buscar entretenimientos, incluso cuando estas implican esfuerzos y riesgos.

El trabajo excesivo, la búsqueda permanente de novedades o la necesidad de mantenerse ocupado pueden funcionar como maneras de evitar pensamientos incómodos. Pascal no afirma que todas las actividades sean perjudiciales; examina el motivo por el que alguien necesita recurrir a ellas de forma constante.

¿Quién fue Pascal?

Blaise Pascal nació el 19 de junio de 1623 en Clermont, localidad francesa que hoy se conoce como Clermont-Ferrand, y murió el 19 de agosto de 1662 en París, a los 39 años. Desarrolló trabajos en matemáticas y física, además de escribir sobre filosofía y religión.

Entre sus contribuciones científicas figuran sus investigaciones sobre la presión atmosférica y sus avances en el estudio de la probabilidad, área en la que mantuvo correspondencia con el matemático Pierre de Fermat.

La frase no propone abandonar el trabajo, las relaciones sociales o las actividades recreativas. Su sentido apunta a examinar por qué alguien necesita mantenerse ocupado en todo momento y qué pensamientos intenta dejar fuera de su atención.