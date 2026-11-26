Epicteto fue un filósofo griego que se convirtió en uno de los principales representantes del estoicismo, una corriente filosófica que enseña a encontrar la tranquilidad a través del control de nuestros pensamientos y acciones. Una de sus reflexiones más conocidas dice: “No son las cosas las que perturban a las personas, sino las opiniones que tienen sobre ellas”. Esta frase invita a cambiar la manera en que interpretamos lo que sucede a nuestro alrededor y a comprender que, muchas veces, nuestro sufrimiento no viene directamente de una situación, sino de cómo reaccionamos ante ella. Pero ¿qué significa realmente y cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestra vida?

De acuerdo con El Enquiridión, una de las obras que reúne las enseñanzas de Epicteto, esta reflexión explica que los acontecimientos no siempre están bajo nuestro control, pero sí podemos trabajar en la manera en que los interpretamos y respondemos ante ellos. Su mensaje es una invitación a reflexionar: antes de dejarnos llevar por el enojo, la tristeza o la preocupación, debemos detenernos a pensar si nuestra interpretación de lo sucedido está aumentando nuestro malestar.

Epicteto fue uno de los pensadores más importantes de estoicismo. Epicteto fue uno de los pensadores más importantes de estoicismo. ((Imagen generada con ayuda de la IA))

Esta enseñanza también tiene relación con la manera en que enfrentamos los problemas cotidianos. Muchas veces, una crítica, un rechazo o un imprevisto pueden arruinar nuestro día porque comenzamos a pensar que todo saldrá mal o que las cosas nunca cambiarán. Sin embargo, Epicteto propone observar esas situaciones desde otra perspectiva y recordar que no podemos controlar todo lo que sucede, pero sí podemos elegir nuestra actitud.

¿Qué significa la frase de Epicteto?

Cuando Epicteto dice que no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas, se refiere a que nuestras emociones también están relacionadas con los juicios que hacemos sobre lo que vivimos. Por ejemplo, perder una oportunidad laboral puede parecer el fin de nuestros planes, pero también podemos interpretarlo como una experiencia que nos permitirá buscar nuevos caminos.

Esto no significa que debamos ignorar los problemas, fingir que nada nos duele o evitar sentir tristeza cuando atravesamos un momento difícil. La enseñanza consiste en no permitir que nuestros pensamientos conviertan una situación complicada en un sufrimiento todavía mayor. Aprender a distinguir entre lo que sucede y lo que pensamos sobre ello puede ayudarnos a reaccionar con mayor serenidad.

Esta idea también permite entender por qué Epicteto daba tanta importancia al dominio de uno mismo. Según explica National Geographic Historia en un artículo dedicado al filósofo griego, sus enseñanzas estaban relacionadas con la identidad, la disciplina personal y la importancia de actuar de acuerdo con la persona que queremos llegar a ser.

¿Quién fue Epicteto y qué hizo?

Si buscas información sobre la biografía de Epicteto, debes saber que nació aproximadamente en el año 50 d. C. en Hierápolis, una antigua ciudad de Frigia, y vivió durante parte de su juventud como esclavo en Roma. Posteriormente consiguió su libertad y se dedicó a enseñar filosofía, convirtiéndose en una figura fundamental del estoicismo.

Entre las principales enseñanzas de Epicteto se encuentran la importancia de distinguir lo que depende de nosotros de aquello que no podemos controlar, actuar con responsabilidad y evitar que las opiniones ajenas determinen nuestra tranquilidad.

Sus ideas fueron transmitidas principalmente por su discípulo Flavio Arriano, quien recopiló sus lecciones en obras como las Disertaciones y el Enquiridión. Por eso, cuando alguien busca Epicteto quién fue o cuáles eran sus enseñanzas, una de las respuestas más importantes es que dedicó su vida a demostrar que la verdadera libertad comienza cuando aprendemos a gobernar nuestros pensamientos, decisiones y reacciones, en lugar de intentar controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor.