La Navidad es una de las épocas más especiales para renovar la energía del hogar y llenarlo de buenos deseos para el próximo año. De acuerdo con el Feng Shui, la decoración no solamente cumple una función estética, también puede convertirse en una herramienta simbólica para atraer prosperidad, armonía, amor y buena fortuna. Por eso, si todavía no decoras tu árbol de Navidad, puedes aprovechar estas recomendaciones para darle un significado especial. ¡Todavía estás a tiempo!

Esta filosofía china busca mantener el equilibrio entre las personas y los espacios que habitan. Por ello, elementos como los colores, las luces y los adornos pueden utilizarse para representar intenciones positivas. La clave está en elegir cada detalle conscientemente y crear un ambiente acogedor para disfrutar las fiestas en familia.

De acuerdo con Cosas de Casa, de la revista Lecturas, existen adornos navideños que se relacionan con la abundancia y las buenas energías dentro del hogar. Entre las recomendaciones destaca incorporar elementos que representen prosperidad, protección y felicidad, además de evitar una decoración saturada que impida mantener la armonía visual.

¿Cómo decorar el árbol de Navidad según el Feng Shui? Estas son las 3 reglas importantes

Estas son las reglas del Feng Shui para decorar el árbol de Navidad. Estas son las reglas del Feng Shui para decorar el árbol de Navidad. ((Imagen generada con ayuda de la IA))

Utiliza esferas doradas para atraer abundancia. El dorado es uno de los colores más relacionados con la riqueza, el éxito y la prosperidad. Puedes incorporar esferas, listones o pequeños adornos de este tono para darle luminosidad al árbol y representar tus deseos de estabilidad económica para el próximo año. Combina el rojo y el verde para atraer energía positiva. El rojo simboliza la vitalidad, la pasión y la buena fortuna, mientras que el verde se relaciona con el crecimiento, la renovación y la esperanza. Juntos crean una combinación tradicional que también puede representar nuevos comienzos. Coloca luces cálidas para iluminar el hogar. Las luces representan claridad, alegría y energía positiva. Procura distribuirlas de manera equilibrada por las ramas para que el árbol tenga una apariencia armoniosa y transmita una sensación de tranquilidad.

¿Qué rituales puedes hacer con el árbol de Navidad para atraer la buena suerte en 2027?

Existen algunos rituales populares para aprovechar el simbolismo del árbol navideño y comenzar el siguiente año con intenciones positivas, según la revista Architectural Digest. Entre ellos se encuentran colocar monedas brillantes dentro de una pequeña bolsita de tela y colgarla entre las ramas como representación de la prosperidad económica. Estas son algunas alternativas que puedes hacer.

Rituales de Navidad. ((Especial/Canva))