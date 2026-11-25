La seguridad de los niños es una de las mayores preocupaciones de los padres, por lo que enseñarles desde pequeños a reconocer sus límites y cuidar su cuerpo es fundamental. Aunque hablar sobre estos temas puede resultar complicado, existen herramientas divertidas que ayudan a explicarles cómo identificar situaciones incómodas y pedir ayuda. Las caricaturas como Pocoyó y Plim Plim pueden convertirse en grandes aliadas para iniciar estas conversaciones.

A través de sus personajes, canciones y aventuras, los pequeños pueden aprender sobre el respeto, la confianza, la autonomía y la importancia de expresar cuando algo no les gusta.

¿Qué capítulos de Pocoyó y Plim Plim ayudan a enseñar a los niños a cuidarse de extraños?

Si buscas opciones para ver con tus hijos, estos cinco contenidos pueden ayudarte a reforzar importantes lecciones de seguridad personal, junto a sus personajes favoritos de Pocoyó y Plim Plim.

1. Un nuevo habitante del planeta — Pocoyó

Esta aventura permite conversar sobre cómo reaccionar cuando aparece alguien desconocido. Enséñales que deben permanecer cerca de sus padres y no seguir a personas que no conocen.

2. El globo de Pocoyó — Pocoyó

Es una oportunidad para explicarles que no deben alejarse de sus acompañantes en lugares concurridos y que pueden pedir ayuda si llegan a perderse.

3. Un, dos, tres: ¡A mover el cuerpo! — Plim Plim

A través de movimientos y juegos, los niños pueden reconocer diferentes partes de su cuerpo. Los padres pueden aprovechar para explicarles que su cuerpo les pertenece y nadie debe tocarlos de una manera que los incomode.

4. Respetarnos es genial — Plim Plim

Esta canción permite enseñarles que deben respetar a los demás, pero también exigir respeto. Por ejemplo, no están obligados a dar besos o abrazos si no quieren, incluso cuando se trata de familiares.

5. La hora del baño — Plim Plim

Los hábitos de higiene ayudan a los pequeños a conocer su cuerpo y desarrollar autonomía. Es un buen momento para explicarles cuáles son sus partes privadas y por qué deben cuidar su intimidad.

¿Cómo enseñarles a los niños a proteger su cuerpo?

Además de ver estas caricaturas, es importante explicarles que pueden decir “no” cuando algo los hace sentir incómodos, identificar adultos de confianza y contar cualquier situación que les provoque miedo.

También deben saber que nadie puede pedirles guardar secretos relacionados con su cuerpo y que siempre pueden hablar con sus padres sin temor a recibir regaños, según recomendaciones de KidsHealth.