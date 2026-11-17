La vida está llena de enigmas y temas que despiertan diferentes reflexiones, análisis y teorías. Muchos pensadores sembraron ciertas preguntas que aún buscan una respuesta, aunque otros planteos han servido para promover el sentido crítico y es lo que alimenta a la filosofía como disciplina.

Los filósofos del pasado y los del presente tienen una gran injerencia en la vida social y en muchas oportunidades han gestado importantes cambios en los planos educativo, legislativo, político y de convivencia.

¿Qué hizo de Aristóteles un filósofo de renombre?

Entre los pensadores más destacados se encuentra Aristóteles, un filósofo y científico de la Antigua Grecia que fue discípulo de Platón y posterior tutor de Alejandro Magno. Además, es destacado porque fundó su propia escuela filosófica en Atenas, conocida como el Liceo.

El renombre de Aristóteles radica en haber sistematizado el saber científico y filosófico mediante un enfoque empírico basado en la observación directa de la naturaleza, marcando una diferencia fundamental frente al idealismo de su maestro Platón. Tal como señalan investigadores de la Universidad de Harvard y de la Universidad de Oxford, este filósofo griego sentó las bases de la lógica formal al desarrollar la teoría del silogismo, diseñó un sistema de clasificación biológica que perduró durante siglos y formuló principios fundamentales en ética y política.

¿Cómo murió Aristóteles?

Además de destacar la filosofía y vida de Aristóteles, diversas fuentes bibliográficas difunden que falleció en el año 322 a. C., a los 62 años, en la ciudad de Calcis, a donde se había retirado tras la muerte de Alejandro Magno para escapar del creciente sentimiento antimacedonio en Atenas y evitar, según sus propias palabras, que los atenienses “pecaran por segunda vez contra la filosofía”, en alusión a la ejecución de Sócrates.

Según registros históricos recopilados por instituciones académicas como la Universidad de Cambridge, la causa del fallecimiento de Aristóteles fue una enfermedad estomacal crónica que debilitó progresivamente su salud durante su exilio voluntario.

Aristóteles y una frase sobre la legitimidad

“Es un principio indiscutible que para saber mandar bien, es preciso saber obedecer” es una de las frases que se le atribuye a Aristóteles y con la que sostiene que el liderazgo legítimo y eficaz requiere haber experimentado previamente la subordinación.

Para el filósofo griego, obedecer no implica sumisión pasiva, sino aprender las reglas, los límites y las dificultades reales de quien ejecuta las órdenes. En esencia, Aristóteles señala que la obediencia funciona como una escuela de prudencia y responsabilidad que prepara al individuo para ejercer la autoridad con equilibrio y criterio.

¿Sigue vigente esta frase de Aristóteles?

Esta frase mantiene una vigencia absoluta en la actualidad, especialmente en entornos laborales, institucionales y de gestión de equipos. En el ámbito empresarial moderno, las organizaciones valoran cada vez más a los líderes que han ascendido desde puestos operativos o que practican el liderazgo servicial, ya que comprenden de primera mano las necesidades de sus colaboradores y saben escuchar antes de decidir.

Asimismo, en la vida democrática y ciudadana, este principio de Aristóteles se aplica en la alternancia del poder y el respeto a las normas comunes ya que un gobernante o directivo solo puede exigir el cumplimiento de la ley o de los objetivos institucionales si primero demuestra disciplina, rendición de cuentas y sujeción a esas mismas reglas.