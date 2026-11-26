El 2026 comienza a despedirse y los pensamientos y reflexiones en esta etapa del año se multiplican. Mientras, muchas personas llevan a cabo este proceso a lo largo de todo el año, poniendo en tela de juicio diversos temas que se dan por sentados de la vida en sociedad.

La filosofía es la disciplina que ha sentado las bases del sentido crítico y han sido y son muchos los filósofos que han promovido esto. Así, pensadores de diferentes épocas y rincones del mundo invitan a pensar en todo lo que nos rodea y a sacar nuestras propias conclusiones.

¿Quién fue Cicerón?

En este marco, hoy pondremos de relieve a Marco Tulio Cicerón, un destacado jurista, político, filósofo, escritor y orador romano. Este pensador es reconocido históricamente como uno de los más grandes estilistas de la prosa latina.

A diferencia de gran parte de la élite romana de su época, explican diversas fuentes bibliográficas, Cicerón no pertenecía a la antigua nobleza patricia, sino que ascendió en la política por mérito propio. Su oposición política a Marco Antonio tras el asesinato de Julio César le costó la vida al ser ejecutado durante las proscripciones del Segundo Triunvirato.

¿Qué se destaca de la filosofía de Cicerón?

Reseñas históricas remarcan que de la filosofía de Cicerón se destaca su labor fundamental como puente cultural que adaptó y tradujo el pensamiento filosófico griego al latín, creando gran parte del vocabulario filosófico que aún perdura en las lenguas occidentales.

Según estudios de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (Argentina) y del departamento de Clásicas de la Universidad de Oxford, el enfoque del filósofo romano se caracteriza por un eclecticismo moderado vinculado al escepticismo académico, priorizando la ética práctica, el deber cívico y el derecho natural por encima de la especulación metafísica abstracta.

Cicerón y una frase sobre la escucha

El legado de Cicerón sigue siendo estudiado en el presente y es por eso que se posa la lupa sobre frases como “El silencio es una de las grandes artes de la conversación” con la que sostiene que saber callar no es una simple ausencia de palabras, sino una habilidad activa y refinada que da sentido al diálogo.

En la oratoria y el intercambio humano, Cicerón deja en claro que el silencio permite escuchar con atención plena, procesar lo que el otro comunica, evitar respuestas precipitadas y dar espacio para que las ideas maduren.

¿Sigue vigente esta frase de Cicerón?

Tras lo señalado, no quedan dudas de que esta frase sigue plenamente vigente, e incluso cobra mayor valor en entornos saturados de mensajes inmediatos y discusiones rápidas.

Esta enseñanza de Cicerón puede ser aplicada dejando que el otro termine de hablar sin interrumpir, haciendo una pausa breve antes de responder en conversaciones difíciles y evitando llenar cada espacio vacío con opinión o ruido digital, lo que mejora la escucha y la calidad del vínculo.