El mundo de las ideas no solo se enfoca en la creación de nuevos objetos o en la corporización del arte abstracto, sino que también nuclea a quienes dejaron huella por sus pensamientos y reflexiones sobre diversos temas de la vida.

Los filósofos ocupan ese lugar y es que, desde la antigüedad, lograron romper con todo lo que se creía ya sentado o establecido desde explicaciones religiosas. Estos pensadores sembraron el sentido crítico en la sociedad, motorizaron grandes cambios en las sociedades y fueron transformando la educación.

¿Cómo mantiene su vigencia el pensamiento de Sócrates?

Entre los filósofos más destacados se encuentra Sócrates, considerado como uno de los pilares fundamentales del pensamiento occidental y como el gran punto de inflexión en la historia de la filosofía antigua.

La vigencia del pensamiento de este filósofo ateniense radica en la universalidad de su método crítico y en su invitación permanente al autoconocimiento. En la actualidad, instituciones como la Universidad de Harvard y la Universidad de Oxford siguen utilizando el denominado “método socrático” en sus facultades de derecho, filosofía y ciencias políticas para entrenar a los estudiantes en el pensamiento crítico, la argumentación rigurosa y la detección de falacias lógicas.

¿Qué cambios motorizó Sócrates?

Sócrates, a través de su legado, motorizó una verdadera revolución intelectual al desplazar el eje de la investigación filosófica desde la naturaleza y el cosmos hacia la interioridad del individuo y los problemas morales, inaugurando lo que la historiografía académica conoce como el período antropológico de la filosofía.

Al sostener que la virtud es una forma de conocimiento y que nadie obra mal a sabiendas, Sócrates transformó la ética en una disciplina racional que exigía examinar la propia vida y definir conceptos universales como la justicia, el bien y la valentía.

Sócrates y una frase sobre el crecimiento

Dentro de su vasta obra, existen frases y premisas con gran peso como la que dice “Que quien quiera mover el mundo se mueva primero a sí mismo”. Con ella, Sócrates plantea que el cambio real en el entorno comienza por la transformación interior de cada persona.

Lo que el filósofo griego nos dice es que, antes de intentar corregir a los demás, imponer ideas o modificar estructuras sociales, quien busca influir en el mundo necesita examinar sus propios hábitos, creencias, sesgos y coherencia personal.

¿Sigue vigente esta frase de Sócrates?

Esta frase de Sócrates nos dice que el liderazgo y la influencia no nacen de la exigencia externa, sino de la congruencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Por lo tanto, es una premisa que sigue plenamente vigente en la actualidad, especialmente en entornos saturados de opinión rápida, polarización y presión por cambiarlo todo desde afuera.

La frase puede aplicarse en la vida cotidiana practicando la autocrítica antes de juzgar, regulando las propias reacciones ante conflictos, asumiendo responsabilidad por el impacto de nuestras decisiones y predicando con el ejemplo en el trabajo, la familia o la comunidad.