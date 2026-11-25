Muchos temas sensibles de la vida en sociedad han sido abordados principalmente por los filósofos de distintas épocas. Mientras algunos asuntos estaban prácticamente dados por sentados a través de los preceptos de la religión, estos pensadores se encargaron de analizarlos y reflexionar para hallar sus propias respuestas.

Así se fue tejiendo la filosofía que conocemos en la actualidad como disciplina y que tanto alimenta el sentido crítico. De estos filósofos, se mantienen vigentes muchas de sus enseñanzas que son debatidas, compartidas y actualizadas.

¿Qué temas abordó Heráclito con su filosofía?

Entre los pensadores más destacados de la historia podemos mencionar a Heráclito de Éfeso, un influyente filósofo griego presocrático que vivió entre finales del siglo VI y principios del siglo V a. C. en la región de Jonia, actual Turquía.

Estudios académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señalan que Heráclito postuló que el universo está gobernado por el Logos, una ley o razón universal que ordena el cosmos mediante la tensión y la lucha perpetua entre fuerzas opuestas, estableciendo además al fuego como el principio material simbólico de esa transformación continua.

¿Cómo murió Heráclito?

Aunque la mayoría de las reseñas bibliográficas se centran en la obra de Heráclito, los relatos sobre su fallecimiento también se destacan y es que provienen principalmente de biógrafos antiguos como Diógenes Laercio y combinan hechos médicos con anécdotas de corte moralizante sobre su carácter solitario.

Se cuenta que, tras retirarse a vivir en las montañas alimentándose únicamente de hierbas y plantas, contrajo una severa hidropesía que lo obligó a regresar a Éfeso en busca de cura. En este punto, y de acuerdo con registros historiográficos analizados por la Universidad de Cambridge, al despreciar el saber de los médicos locales, el filósofo intentó curarse a sí mismo cubriéndose con estiércol de vaca al sol para evaporar la humedad de su organismo, un remedio extremo que terminó provocándole la muerte.

Heráclito y una frase sobre el alma

Si nos centramos en sus premisas, una de las frases destacadas de Heráclito es la que dice “Los ojos y los oídos son malos testigos para los hombres si tienen almas que no entienden su lenguaje” y con la que advierte que la percepción sensorial por sí sola no basta para alcanzar el conocimiento verdadero.

Lo que el filósofo griego nos dice con esta frase es que los sentidos captan datos brutos del mundo cambiante, pero sin una razón o criterio interno que los ordene, interprete y conecte con lo esencial, por lo que esos estímulos resultan engañosos o superficiales. Por lo tanto, el “lenguaje” de los sentidos exige un alma despierta y reflexiva capaz de entender el sentido profundo detrás de las apariencias inmediatas.

¿Sigue vigente esta frase de Heráclito?

En la actualidad esta frase de Heráclito sigue plenamente vigente, e incluso se vuelve más urgente ante la saturación de información y la facilidad con la que circulan datos manipulados o fuera de contexto.

Entender esta premisa nos deja ver que podemos aplicarla frenando la reacción impulsiva ante lo que vemos o escuchamos, contrastando fuentes, cuestionando nuestras propias predisposiciones. Heráclito nos invita a dedicarle tiempo a analizar y comprender el trasfondo de los hechos antes de sacar conclusiones.