No cabe duda que si de grandes actrices hablamos, sin lugar a dudas tenemos que mencionar a Meryl Streep, una de las figuras más importantes del gremio actoral y de Hollywood, quién ha sido parte de muchas cintas, mismas que le han generado un gran reconocimiento por lo que incluso ha estado nominada en 21 ocasiones a los Premios Oscar. La actriz expresó la frase “Mis acciones son lo que me representan como ser humano, no mis palabras”, con estas palabras la protagonista de “Kramer vs. Kramer” dejó claro que son solo lo hechos que ella realiza lo que puede definir el tipo de persona que es, dejando de lado las palabras ya que solo las acciones tienen poder.

¿Quién es Meryl Streep?

Mary Louise Streep, mejor conocida como Meryl Streep, nació el 22 de junio de 1949 en Summit, Nueva Jersey y es una destacada actriz, productora y escritora estadounidense. Actualmente es considerada una de las mejores del cine. Ha obtenido múltiples Globos de Oro, galardón al que ha estado nominada en 32 ocasiones, premios Emmy además de que cuenta con la Medalla Presidencial de la Libertad y el Premio Princesa de Asturias de las Artes. Inició su carrera en teatro musical; en Broadway, sin embargo, dió un salto a Hollywood para ser parte de la pantalla grande. La actriz ha tenido una importante formación en la actuación ya que estudió esta disciplina en la Universidad de Yale.

La filmografía de Meryl Streep está compuesta por un total de 51 películas. Actualmente la actriz cuenta con tres Premios Oscar: Mejor actriz de reparto por Kramer vs. Kramer (1979), Mejor actriz por La decisión de Sophie (1982) y Mejor actriz por La dama de hierro (2011). Por otro lado, The French Lieutenant’s Woman (1981) fue la primera cinta que la actriz protagonizó, misma por la que obtuvo un premio BAFTA como Mejor Actriz. Otras de las películas en las que la actriz ha sido parte destacan: África Mía, Los puentes de Madison, El diablo viste a la moda, Mamma Mia!, Julie & Julia, La dama de hierro, No mires arriba, entre otras.

Frases célebres de la actriz Meryl Streep

Sin duda alguna, una de las grandes características de Meryl Streep son sus discursos emotivos, inspiracionales y cargados de política, ya que ha buscado darle voz a diferentes personas además de que es luchadora por los derechos de las mujeres y ha ayudado a diferentes causas como la educación. Es por eso que a continuación te compartimos algunas de sus frases más reconocidas.