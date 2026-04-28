La EXORBITANTE cantidad que habría ganado Meryl Streep por “El diablo viste a la moda 2", luego de pelear por su salario en la primera película

Hace 20 años nadie se imaginaba el efecto que "El diablo viste a la moda" tendría en la cultura pop, ni que en 2026 habría millones de fans alrededor del mundo esperando la secuela. Sin embargo, al parecer, Meryl Streep sí sabía que debía ser más reconocida por su trabajo y, parcialmente por esa razón, hoy en día se dice que cobra una exorbitante suma por cada película que hace.

Cuánto ganó Meryl Streep por "El diablo viste a la moda 2"

Aunque no se ha reportado oficialmente cuánto le pagaron a Meryl Streep por volver a interpretar a "Miranda Priestly", fuentes especializadas han dado a conocer que la actriz estaría cobrando alrededor de 20 millones de dólares por cada proyecto en el que participa.

El portal especializado Celebrity Net Worth calcula esa cantidad como su salario "estándar", aunque la intérprete también suele aceptar otros papeles importantes por menos dinero o cuando su trabajo conlleva ganancias de ingresos posteriores.

Es probable que su papel en "El diablo viste a la moda 2" se acerque, como mínimo, a su supuesto estándar. Esto, considerando las ganancias de la primera cinta y declaraciones previas de Meryl Streep.

En una entrevista reciente con Stephen Colbert, la actriz aseguró que el presupuesto fue apretado para "El diablo viste a la moda"; se calcula que fue de aproximadamente 35 millones de dólares. Sin embargo, "en ésta, querido, aquí sí gastaron", dijo.

La primera cinta ganó cerca de 125 millones de dólares solo en Estados Unidos, y más de 326 millones a nivel global. Esto, sin considerar el impacto que ha tenido a lo largo de 2 décadas después.

"El diablo viste a la moda" fue una de las películas más importantes en la carrera de Meryl Streep porque aquí, por primera vez, decidió negociar para conseguir un mayor ingreso. En una entrevista con Variety en 2016, la actriz aseguró que la primera oferta que le hicieron por interpretar a "Miranda" fue "si no insultante, no reflejaba lo que yo aportaba al proyecto".

Luego de que ella negoció, duplicaron la oferta inicial; esto, antes de que la película alcanzara el éxito que tuvo. De acuerdo con Celebrity Net Worth, su pago por la primera "El diablo viste a la moda" fue de 5 millones de dólares.

Se calcula que en "The deer hunter" (1978), una de sus primeras películas, Meryl Streep ganó 140,000 dólares (ya ajustado a la inflación).

