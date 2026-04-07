¿Meryl Streep y Anna Wintour son primas? El misterioso lazo que une a la “Miranda” de “El diablo viste a la moda” y la del mundo real
Es bien sabido que el personaje de "Miranda Priestly" está inspirado directamente en Anna Wintour, quien fuera editora en jefe de la edición estadounidense de Vogue por casi 4 décadas. Pero, a unas semanas de que se estrene "El diablo viste a la moda 2", una nueva información está generando asombro: ¿Meryl Streep y Anna Wintour son primas?
Revelan que Meryl Streep y Anna Wintour son primas lejanas
Hace unos días se dio a conocer que un análisis de la plataforma Ancestry, dedicada a la genealogía, arrojó que Meryl Streep y Anna Wintour sí tienen un parentesco, aunque lejano.
La empresa de genealogía confirmó al medio estadounidense Today que la actriz ganadora de 3 premios Oscar y la legendaria editora comparten tatarabuelos (específicamente, antepasados en quinta posición ascendente): Thomas Smith y Elizabeth Kinsey, una pareja que vivió durante el siglo XVIII.
De esta manera, Meryl Streep y Anna Wintour serían primas en sexto grado. Cabe mencionar, además, que las dos nacieron en el año 1949; la actriz es originaria de Nueva Jersey (Estados Unidos) mientras la editora nació en Londres (Inglaterra).
Thomas Smith y Elizabeth Kinsey vivieron en Bucks County, Pensilvania (Estados Unidos). Como una coincidencia adicional, este lugar se encuentra a solo 32 kilómetros de donde creció Lauren Weisberger; esta última es la "Andy Sachs" de la vida real, quien trabajó como asistente de Anna Wintour y escribió la novela que inspiró la película de 2006.