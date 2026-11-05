SenLinYu, autora de Alchemised: “El amor es una fuerza de la naturaleza, pero no es inherentemente puro ni bueno”

No todo en el amor es color de rosa. Este sentimiento también involucra emociones complejas y dolorosas. Un claro ejemplo de ello es la reflexión de la escritora estadounidense, SenLinYu, en la que comparte que “el amor es una fuerza de la naturaleza, pero no es inherentemente puro ni bueno”.

De acuerdo con la autora de “Alchemised”, el amor puede llegar a ser un sentimiento sumamente poderoso, capaz de transformar la vida de cualquier persona, pero no por ello es o produce resultados positivos. Esta reflexión fue compartida por estadounidense durante una entrevista para The Fantasy Hive, en la que habló sobre la inspiración detrás de la citada novela y su forma de ver las historias románticas. Y es que, a través de su obra, SenLinYu intenta explorar esos aspectos dolorosos y complejos de las relaciones de las que muy pocas veces se habla, en lugar de idealizar una idea en la que el amor triunfa y todo termina bien.

¿De qué trata Alchemised?

Esta idea es claramente expuesta en su exitosa obra “Alchemised”, una novela de fantasía oscura, ambientada en un mundo que está devastado por la guerra y la alquimia y la necromancia forman parte del día a día. La historia se centra en Helena Marino, una antigua alquimista que está presa y ha perdido parte de sus recuerdos, por lo que ahora se ve obligada a indagar en lo que sucedió en su pasado. A lo largo de la obra, la autora explora sentimientos como el sufrimiento y las relaciones complejas.

¿Quién es SenLinYu y cuáles son sus obras más famosas?

Nacida en Oregón, Estados Unidos, SenLinYu destaca por ser una reconocida escritora de fantasía oscura. Su carrera en el mundo de la literatura comenzó en el internet gracias a un exitoso fanfiction en el que reinterpreta el mundo mágico de “Harry Potter” con el “Cuento de la Criada”: “Manacled en Archive of Our Own”. Su obra sumó más de 20 millones de descargas a nivel global, por lo que optó por adaptarla en un formato tradicional. Posteriormente, hizo su debut con la novela “Alchemised”, lanzada en septiembre de 2025.

SenLinYu estudió artes liberales y cultura clásica. Actualmente, radica en Portland y apunta a ser una de las más grandes promesas de la literatura moderna.