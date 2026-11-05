La Navidad está a la vuelta de la esquina y, ¿aún no sabes qué regalar a ese ser especial? Si conoces a algún fan de Kpop Demon Hunters, sorpréndelo con un set de tarjetas coleccionables de la película. A continuación, te compartimos 3 lanzamientos de cartas para coleccionar que encantarán a cualquier amante de la cinta animada. Lo mejor de este tipo de obsequios es que pueden reunirse con amigos o más amantes de las Guerreras Kpop para intercambiar cartas hasta coleccionarlas todas.

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3 ideas de tarjetas coleccionables de Kpop Demon Hunters para regalar en Navidad

Las opciones van desde tarjetas sencillas hasta algunas con un acabado impresionante y más especial, dignas de cualquier colección. Todos los sets pueden encontrarse fácilmente en línea, sólo accede al buscador de tu preferencia y teclea el nombre o sube la imagen del que más te haya llamado la atención. Aquí te compartimos las variantes:

1. Tarjetas clásicas coleccionables de Kpop Demon Hunters

Se trata de una colaboración oficial entre la plataforma de streaming a cargo de la cinta y la marca de tarjetas coleccionables KAYOU. Cada caja cuenta con 12 paquetes con ocho tarjetas cada uno. En total, son 999 modelos diferentes.

Tarjetas clásicas coleccionables de Kpop Demon Hunters Tarjetas clásicas coleccionables de Kpop Demon Hunters para regalar en Navidad (Kayou)

2. Tarjetas coleccionables de Kpop Demon Hunters versión Energy

A diferencia de la primera opción, esta colección está compuesta por un total de 130 cartas en 11 niveles de rareza diferentes. Las cajas incluyen 10 paquetes con 8 sobres cada una. Lo mejor de todo es que cada caja viene con una carta especial del Tigre Derpy y su fiel compañera de aventuras, Sussie Bird, además de un marco acrílico para que puedas posicionar tus cartas.

Tarjetas coleccionables de Kpop Demon Hunters versión Energy Tarjetas coleccionables de Kpop Demon Hunters versión Energy para regalar (Kayou)

3. Tarjetas clásicas coleccionables de Kpop Demon Hunters versión cromo

Este paquete ofrece un total de 60 photocards, además de 72 stickers diferentes que también se pueden intercambiar, por lo que se trata de un excelente regalo para las fiestas de Navidad.