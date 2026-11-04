4 muñecas de Kpop Demon Hunters ideales para regalar esta Navidad 2026 a una fan de las Guerreras Huntrix y los Saja Boys

Cada vez nos encontramos más cerca de Navidad y con ella vienen no solo fiestas sino momentos para obsequiar regalos, es por esa razón que a continuación te presentamos 4 muñecas ideales para que puedas dar a una fan de Kpop Demon Hunters, cada una de ellas tiene un estilo único. Además de esto te proporcionaremos el precio de cada muñeca.

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Kpop Demon Hunters: Muñecas ideales para regalar a una fan de las Guerreras Huntrix y los Saja Boys

Estas muñecas destacan por ser de las Guerreras Huntrix; Rumi, Zoey y Mira. Además de esto, las figuras tienen atuendos llenos de brillo y color, los cuáles caracterizan a los personajes originales de la película.

Kpop Demon Hunters: Muñeca musical, de Kpop Demon Hunters, ideal para regalar en Navidad 2026

Esta muñeca, como su nombre lo indica, es musical. El juguete de la Guerra Huntrix Rumi tiene 26 cm de altura, sus ojos son 5D e incluye un accesorio muy especial; a Derpy Tiger. Es ideal para edades entre 3 años y 4 años. La muñeca destaca por tener el icónico vestuario de la idol, el cual consiste en un short azul y una chaqueta amarilla además de que luce su icónica trenza morada. Su precio es de $290 pesos mexicanos y la puedes conseguir a través de comercio electrónico.

Kpop Demon Hunters: Muñeca de Zoey, estilo Barbie, para regalar en Navidad 2026

Esta muñeca es ideal para los fans de Zoey, una de las 3 Guerreras Huntrix. La muñeca tiene un precio de $709 pesos mexicanos. Tiene una altura de 15 cm e incluye accesorios como cuchillas espirituales, un tazón de ramyeon y una bolsa de chips de camarones. Además de esto, viene con manos y rostros intercambiables, algo que permitirá jugar con mayor creatividad.

Muñeca de Rumi y Zoey de Kpop Demon Hunters |Crédito: Mercado Libre | Mattel

Kpop Demon Hunters: Muñeca de Rumi, estilo Barbie y Junu de Saja Boys, para regalar en Navidad 2026

Esta muñeca es ideal para las personas que aman tanto a Rumi como a Jinu de Saja Boys, especialmente en su versión transformada de demonio. Cada figura incluye rostros y manos intercambiables así como la icónica la espada de los cuatro tigres de Rumi, una varita luminosa de HUNTR/X, el instrumento bipa de Jinu y una varita luminosa de los Saja Boys. Su precio es de $1419 pesos mexicanos.

Kpop Demon Hunters: Muñeca de Mira, estilo Barbie para regalar en Navidad 2026

Esta muñeca es ideal para las niñas que aman el personaje de Mira. Tiene un precio de $949 pesos mexicanos y el juguete destaca por tener un atuendo icónico, característico de la Guerrera Huntrix, el cual consiste en botas negras altas, una falda de cuero amarilla y un top negro. Por otro lado, la muñeca tiene el icónico pelo rosa que caracteriza a Mira. Además de esto incluye una espada de luna curva.