5 plantillas de etiquetas de Peppa Pig en el universo K-pop Demon Hunters

Sin dudas, la combinación del universo de Peppa Pig con el de las K-pop Demon Hunters es impensado, pero la inteligencia artificial lo ha hecho posible con unas etiquetas interesantes.

Aquí te vamos a dejar las 5 mejores plantillas de etiquetas para que puedas personalizar tus elementos de la mejor manera. Ahora si manos a la obra y a crear con estas ideas.

¿Cuáles son las mejores plantillas de Peppa Pig y las Guerreras?

Plantilla 1: Etiqueta Escolar / Identificadora (Rectangular)

La primera idea nos presenta un fondo holográfico con destellos de luces de neón rosa y morado. A Peppa la podemos ver con una chaqueta de cuero negra con falda plisada rosa neón y un micrófono de diadema. A su lado, un mazo de juguete envuelto en energía mágica.

Etiquetas Esta es una buena opción para colocar tus datos. (Canva /Canva)

Plantilla 2: Etiqueta para Botellas o “Pociones de Energía” (Alargada)

Otra opción es poder obtener un fondo negro mate con patrones de runas coreanas brillando en color rosa pastel. Aquí podemos ver a George Pig con unos lentes futuristas y tiene en la mano un lightstick que brilla como un sable de luz.

Plantilla 3: Pase VIP / Credencial de Cazador (Vertical)

Puedes crear una especie de pase colgante con los bordes dorados con fuego rosa. Allí aparecen Peppa, Suzy Sheep y Danny Dog posan como una banda de K-Pop de temática gótica/cyberpunk con armas místicas que parecen instrumentos musicales.

Plantilla 4: Etiqueta Circular / Sticker para Cuadernos o Regalos

Aquí tenemos una etiqueta circular que puedes pegar en cualquier lugar. En este caso el centro del logo debe llevar la silueta de la cabeza de Peppa Pig con orejas de demonio y estrellas de K-Pop a los lados.

Plantilla 5: Etiqueta de “Advertencia” para Mochilas o Casilleros

Por último, tenemos esta idea donde se usa un estilo de cinta de precaución industrial pero en color rosa y negro. Peppa aparece haciendo la pose de “corazón con los dedos”.