Una de las épocas más esperadas del año está por llegar: ¡Navidad! Esta temporada se caracteriza por las reuniones, los adornos y, sobre todo, los regalos. Si en casa tienes a un pequeño fan de Kpop Demon Hunters, a continuación te compartimos 3 libros oficiales para colorear; perfectos para sorprender a cualquier amante de las Guerreras Kpop.

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3 libros para colorear de Kpop Demon Hunters; ideales para regalar esta Navidad a un fan de las Guerreras Kpop

Colorear no sólo es divertido, sino que también es bueno para los niños pequeños. A través de este tipo de actividades, los pequeños pueden desarrollar habilidades que les sirven para sus tareas del día a día, pues no sólo sirve para practicar la coordinación entre las manos y la vista, sino que también es buena para la motricidad fina; es decir, para aprender a controlar los movimientos pequeños de los dedos y la precisión. Aunado a ello, también estimula la creatividad y la concentración, por lo que es la opción perfecta para combinar entretenimiento y aprendizaje. Aquí algunos libros con temática de Kpop Demon Hunters; perfectos para regalar esta temporada navideña.

Libro oficial para colorear de Kpop Demon Hunters: versión deluxe

Este libro cuenta con un total de 80 páginas, en donde los pequeños podrán encontrar a sus personajes favoritos de Kpop Demon Hunters y darles su propio estilo a través de colores y diseños únicos. ¡La clave está en echar a volar la imaginación!

Libro oficial para colorear de Kpop Demon Hunters: versión deluxe Libro oficial para colorear de Kpop Demon Hunters (Netflix / Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.U.,)

Libro para colorear bocetos de Kpop Demon Hunters

A diferencia de la primera opción, este libro está diseñado para que los más pequeños hagan sus propios bocetos de Kpop Demon Hunters a través de plantillas de plástico que facilitan su trazo. Lo mejor de todo es que también cuenta con stickers oficiales y un mini juego de plumas de colores.

Libro para colorear bocetos de Kpop Demon Hunters Libro para colorear de Kpop Demon Hunters (Horizon Group USA)

Libro oficial para colorear de las Guerreras Kpop

Este libro está conformado por un total de 96 páginas. A lo largo de su contenido, los fans podrán disfrutar de divertidas y auténticas ilustraciones inspiradas en las HUNTRIX: Rumi, Zoey y Mira; así como los emblemáticos Saja Boys y el querido Tigre Derpy, quien siempre viene acompañado de su compañera de aventuras, la ave Sussie.