Si eres fan de KPop Demon Hunters y quieres ampliar tu colección de artículos inspirados en los Saja Boys, las trading cards son una opción que no puede faltar entre tus recuerdos favoritos. Estas tarjetas coleccionables reúnen ilustraciones de los integrantes de la banda, diseños especiales y acabados holográficos que les dan un toque muy parecido a las photocards de los idols de K-pop. Además, puedes guardarlas en un álbum, exhibirlas en tu habitación o intercambiarlas con otras fans que también disfrutan del universo de la película. Desde una tarjeta holográfica del grupo hasta diseños individuales de Jinu y Romance, checa estas cuatro opciones para darle un toque especial a tu colección.

4 ideas de tarjetas coleccionables de Saja Boys para ampliar tu colección de K-pop

Si quieres tener un recuerdo especial de los personajes de KPop Demon Hunters, las trading cards de los Saja Boys son una alternativa para comenzar o ampliar tu colección. Sus diseños permiten conservar imágenes de tus integrantes favoritos y jugar con diferentes estilos, desde tarjetas con acabados brillantes hasta ilustraciones inspiradas en la estética de la película.

Estas cuatro propuestas se encuentran en eBay, donde puedes consultar las fotografías, características y condiciones de cada artículo antes de comprar. ¡Elige tus favoritas!

1. Tarjeta holográfica de Saja Boys para presumir a toda la banda en eBay

Si no puedes elegir a un solo integrante de los Saja Boys, una tarjeta grupal puede ser la mejor opción para comenzar tu colección. Este diseño holográfico reúne a los personajes de la banda, incluidos Jinu y otros integrantes, sobre un fondo plateado que aporta un efecto brillante. Es una alternativa llamativa para quienes quieren conservar una imagen de todo el grupo en una sola pieza.

Además, esta tarjeta cuenta con una calificación PSA 9, un detalle que puede resultar interesante para las fans que buscan artículos coleccionables con una evaluación profesional de su estado. Puedes colocarla en un exhibidor o conservarla protegida para evitar que se deteriore con el uso.

Tarjetas de colección de Saja Boys. ((Especial/eBay))

2. Trading card de Jinu inspirada en KPop Demon Hunters en eBay

Para las fans que tienen a Jinu entre sus personajes favoritos, esta tarjeta es una alternativa que vale la pena considerar. Se trata de una pieza relacionada con la colección de K-pop de McDonald’s de 2026, que destaca por su diseño inspirado en el universo de KPop Demon Hunters. Su formato de tarjeta coleccionable permite guardarla junto con otras photocards o colocarla en una funda transparente para mantenerla protegida.

Su propuesta es ideal si quieres reunir diferentes recuerdos de Jinu y crear una sección especial dedicada al personaje dentro de tu álbum. También puedes combinarla con otras tarjetas de los Saja Boys para conseguir una colección más completa.

3. Tarjeta Kayou LR-001 de Jinu y Saja Boys para una colección especial en eBay

Si buscas una tarjeta con una estética más cercana a los artículos coleccionables oficiales de K-pop, este diseño Kayou LR-001 puede llamar tu atención. La pieza presenta una ilustración de Jinu y los Saja Boys con una combinación de tonos rojos y negros, además de un borde holográfico que le aporta un acabado brillante.

Uno de sus detalles más atractivos es que pertenece a la colección Energy Edition y tiene un formato estándar, por lo que puedes guardarla en las fundas de un álbum para trading cards. Su diseño también permite combinarla con otras tarjetas de KPop Demon Hunters y crear una pequeña colección temática.

Esta tarjeta coleccionable Kayou está disponible en eBay, donde puedes consultar sus características y fotografías para conocer mejor el producto.

Photocards coleccionables de Saja Boys edición MCDonalds. ((Especial/eBay))

4. Trading card UR-011 Saja Boys Romance para las fans de K-pop en eBay

Para cerrar tu colección con un diseño lleno de color, la tarjeta Kayou UR-011 inspirada en Romance es otra alternativa interesante. Esta pieza destaca por su ilustración en tonos morados y azules, acompañada de estrellas y corazones que le dan una apariencia llamativa. Su acabado holográfico también aporta un detalle especial para quienes disfrutan de las tarjetas con efectos brillantes.

Su formato estándar facilita guardarla en un álbum de photocards o colocarla en un protector transparente para conservarla en buenas condiciones. También puedes combinarla con la tarjeta LR-001 de Jinu y crear una sección dedicada a los personajes de los Saja Boys.