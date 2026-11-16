Es oficial, estamos a muy poco tiempo de que inicien las fechas decembrinas y por supuesto Navidad, época en la que se dan muchos obsequios, es por esa razón que a continuación te compartimos una idea para dar un regalo: 30 tarjetas láser con los personajes de los Saja Boys, la icónica boyband de Kpop Demon Hunters, una de las películas más exitosas de Sony Pictures.

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Kpop Demon Hunters: Tarjetas láser de Saja Boys para regalar esta Navidad 2026

Estas tarjetas son ideales para hacer diversos tipos de juegos en Navidad, intercambiar con otros fans de Kpop Demon Hunters, llevar a todos lados, pegar en tus objetos favoritos, decorar espacios o todo lo que gustes realizar.

Estas tarjetas son ideales para niños de más de 6 años. Sus dimensiones son de 8.4cm de alto x 5.3cm de ancho.

Cada una de estas tarjetas se caracteriza por tener un efecto láser, o también llamado “holográfico”, el cual destaca por tener un brillo y dar una apariencia óptica de que la imagen flota en el espacio ya que cada tarjeta cuenta con profundidad y volumen. Si la persona que tiene la tarjeta en su mano se mueve o cambia de ángulo para mirarla podrá ver diferentes partes de la imagen. Ahora bien, en estas tarjetas incluye imágenes de los 5 Saja Boys: Jinu, Romance, Baby, Abby y Mistery. Cada uno de los idols se encuentra en su versión transformada de demonio, con sus característicos atuendos negros, sombreros y grecas moradas en su rostro. Encontrarás cada uno de forma individual así como en grupo.

Tarjetas de los Saja Boys, de Kpop Demon Hunters Tarjetas de los Saja Boys, de Kpop Demon Hunters para regalar en Navidad (Crédito: Mercado Libre)

Tarjetas Holográficas de las Guerreras Huntrix para regalar esta Navidad 2026

Estas tarjetas, a diferencia de las anteriores, tienen a las protagonistas femeninas de la cinta Kpop Demon Hunters: Rumí, Zoey y Mira. Este set incluye 6 photocards holográficas. Las podrás tener en forma individual como en trío además de que en cada imagen las Guerreras lucen sus icónicos atuendos tan coloridos. Es ideal para pequeños de 5 años en adelante. El diseño y acabado se caracteriza por tener un

Efecto holográfico iridiscente brillante de alta calidad con reflejos multicolores. Su precio es de $314 pesos mexicanos. Ninguna figura se repite además de que incluye a Jinu, de los Saja Boys. Son ideales para intercambiar con fans de Kpop Demon Hunters, pegar en donde prefieras, decorar espacios y jugar utilizando toda tu creatividad.

Podrás guardarlas sin que se te maltraten ya que las tarjetas incluyen una caja y una micra protectora. Estas photocards son ideales para pasar una noche muy divertida jugando en Navidad.