La Navidad puede ser la oportunidad perfecta para regalar belleza al estilo KPop, pues existen sets de productos para labios, acabado luminoso, que permiten experimentar con tonos cereza, brillo y texturas hidratantes para crear un maquillaje inspirado en las Guerreras del KPop y el universo del KPop Demons Hunter.

Sets de K-Beauty para regalar esta Navidad

Rom&nd x Hannah Bahng Berry Kiss Trio

Este set cuenta con tres productos para labios en tonos inspirados en frutos rojos: un bálsamo, un tinte de larga duración y un aceite para labios, Esta es una alternativa para generar un acabado discreto.

Sets de K-Beauty para regalar esta Navidad rom&nd

Laneige Glassy Lip Minis

Ahora este set llega con tres sérums labiales con color en versiones mini: Cinnamon Sugar, Strawberry Sprinkles y Rose Jam. Estos tonos con acabado brillante permiten cambiar el estilo como toda una Guerrera del KPop.

Laneige Glassy Lip Minis Sephora México

Laneige Sparkling Lip Duo

Para quienes buscan un acabado más luminoso, este set de edición limitada incluye dos bálsamos Lip Glowy Balm Shimmer de tamaño completo, Opening Toast y After Party.

Laneige Sparkling Lip Duo Sephora México

Sea cual sea el regalo, pensad para estas fiestas de Navidad. El regalo de belleza puede ser siempre una gran opción; por ello, toma en cuenta alguno de esos cuatro sets imperdibles para esta Navidad.

¿Por qué regalar belleza en Navidad?

Regalar belleza en Navidad es una forma de compartir bienestar, cuidado personal y momentos para consentirse. Desde un set de maquillaje hasta productos para la piel, estos detalles permiten experimentar con nuevos estilos, descubrir favoritos y dedicar tiempo a uno mismo.

Más que un regalo el regalar belleza es una invitación a sentirse bien, expresar la personalidad y comenzar el año con un toque de confianza y brillo.