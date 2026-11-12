El universo de las Guerreras del KPop, cuenta con un sinfín de artículos oficiales que pueden sumarse a grandes colecciones o ser el detalle perfecto para sorprender a un fan. Por ello ahora te contamos sobre 4 joyas imperdibles inspiradas en las Guerreras del KPop, con las que puedes reglar durante esta navidad.

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Joyería OFICIAL de KPop Demons Hunter para regalar a un fan esta Navidad

Collar HUNTR/X Logo Necklace

Esta pieza se presenta como un collar en tono dorado inspirado en el logo de HUNTR/X, el cual, de acuerdo a las especificaciones, está elaborado en plata ley 925 reciclada. La pieza incluye una cadena ajustable y certificado de autenticidad.

Collar HUNTR/X Logo Necklace Netflix

Collar Saja Boys Logo Necklace

Una pieza de joyería inspirada en los Saja Boys, que busca referencias a la agrupación y su estética soda pop. Esta pieza de joyería para llevar al cuello está elaborada con plata ley 935 reciclada y cuenta con una cadena ajustable.

Collar Saja Boys Logo Necklace Netflix

Aretes Derpy Tiger Earringst

Este juego de aretes inspirado en el mítico Derpy Tige, uno de los personajes favoritos de la serie, busca trasladar la esencia del personaje a un par de piezas en plata ley 925, lo que los convierte en una opción ideal para regalar esta Navidad.

Aretes Derpy Tiger Earringst Netflix

Aretes Derpy Tiger and Sussie Magpie Mismatched Earring Set

Este juego de aretes es un conjunto que reúne a Derpy y Sussie, dos de los personajes con más carisma dentro del universo de KPop Demons Hunters. Este juego es una alternativa para quienes buscan imponer su propio estilo en cada oreja.

Aretes Derpy Tiger and Sussie Netflix

Nota: Toma en cuenta la disponibilidad y las características oficiales del producto y la veracidad de los productos para evitar contratiempos a la hora de adquirir tus regalos inspirados en el universo de las Guerreras del KPop para esta Navidad.

¿Por que regalar joyería inspirada en las Guerreras del KPop esta Navidad?

Durante esta Navidad, el regalar joyería inspirada en KPop Demons Hunters puede ser ideal para complacer a aquellos fans de las Guerreras del KPop con un regalo que pueda marcar la diferencia al portar durante estas venideras fiestas decembrinas.