Las villas navideñas son una de las tradiciones más buscadas y esperadas de la temporada de fiestas, pues estas evocan de manera directa la fiebre por la Navidad y toda la época. Por ello, ahora te contamos sobre 4 sets de villas navideñas imperdibles de LEGO que no solo te ayudarán a sumar una decoración a tu hogar, sino que también te permitirán pasar horas de alegría en familia mientras se le va vida al mágico set.

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Casa Navideña

Esta primera idea se presenta como una casa victoriana cubierta de nieve. La casa de dos plantas tiene un árbol iluminado, un trineo jalado por un caballo junto a más detalles de minifiguras. Esta pieza se presenta como una de las principales colecciones para Navidad.

Casa Navideña de LEGO

Oficina de Correos de Papá Noel

Este escenario inspirado en el Polo Norte hace referencia a la oficina de Santa Claus, en donde además se puede observar un globo aerostático con luz, un trineo y diversas figurillas de elfos. “La Oficina de Santa” puede ser la opción ideal para pasar horas de diversión en familia.

Oficina de Correos de Papá Noel LEGO

Refugio Alpino

Este espacio de tres niveles está rodeado de nueve y cuenta con habitaciones y chimeneas iluminadas; además, se puede observar una pista de hielo, pequeños anclajes y todo tipo de accesorios.

Refugio Navidad LEGO LEGO

Calle Principal en Navidad

Este es un set que cuenta con una ciudad navideña, en donde se puede observar una juguetearía, tienda de música, apartamentos y un tranvía. Este tipo de sets son ideales para quienes buscan un verdadero reto al armar colecciones de LEGO.

Calle Principal en Navidad LEGO

Cualquiera de estas ideas de sets de LEGO inspiradas en Navidad y las celebraciones de la temporada es perfecta para compartir en familia mientras se afinan las habilidades motoras; por ello, los sets de LEGO son ideales para quienes buscan una dedicación única y que sea un reto.