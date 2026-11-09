Una de las fechas más esperadas del año está por llegar: la Navidad. Si hay algo que caracteriza esta celebración, sin duda, son los regalos. Y qué mejor manera de sorprender a ese ser querido o especial que con algún artículo inspirado en sus personajes favoritos. Si conoces a algún fan de Kpop Demon Hunters y lo quieres consentir estas fiestas decembrinas, aquí te compartimos 4 funkos de las Guerreras Kpop, perfectos para regalar o dar en el intercambio de diciembre.

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1. Funkos de las Guerreras Kpop en su versión original

Si conoces a un verdadero fan de Kpop Demon Hunters, estos funkos de Rumi, Zoey y Mira le encantarán. Lo mejor de estos artículos es que pueden conseguirse por separado para que sorprendas a esa persona especial con su Guerrera favorita. Si lo prefieres, también puedes regalar el set completo, con las tres HUNTRIX.

Funkos de las Guerreras Kpop Funkos de las Guerreras Kpop en su versión original (Funko POP!)

2. Funkos de las Guerreras Kpop con su traje blanco

A diferencia de la opción anterior, estos funkos ofrecen una versión diferente de las HUNTRIX, con cada Guerrera portando su emblemático traje blanco, por lo que son una variante interesante para aquellos que ya cuentan con la colección en su versión original o buscan algo fuera de lo tradicional, pero igual de hermoso y llamativo.

Funkos de las Guerreras Kpop Funkos de las Guerreras Kpop con su traje blanco (Funko POP!)

3. Funko del Tigre Derpy

¿Qué sería de las Guerreras Kpop sin su fiel acompañante espiritual, el Tigre Derpy? Este tierno y divertido animalito que ha cautivado el corazón de millones de fans alrededor del mundo también viene acompañado de la querida Sussie, la famosa ave de seis ojos.

Funko de Kpop Demon Hunters del Tigre Derpy Funko del Tigre Derpy (Funko POP!)

4. Funko de Jinu de los Saja Boys

Jinu y los Saja Boys también se han convertido en los personajes favoritos de las Guerreras Kpop, por lo que estas figuras no pueden faltar en tu colección. Ya sea que integres a Jinu en su versión tradicional, como este funko, o le des un giro diferente a tu estante con los funkos versión demoníaca.

Funko de Kpop Demon Hunters de Jinu de los Saja Boys Funko de Jinu de los Saja Boys (Funko POP!)

¿Dónde comprar funkos de Kpop Demon Hunters para regalar en Navidad?

Los funkos de Kpop Demon Hunters pueden encontrarse fácilmente en línea, ya sea en el sitio web oficial de la marca de figuras de colección, o en las tiendas online con mayor popularidad en el país. Si piensas sorprender a algún fan de las Guerras Kpop con alguno de estos artículos, te recomendamos hacer tu pedido lo antes posible, para que no te agarren las prisas.