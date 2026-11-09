3 plantillas de stickers de KPop Demon Hunters para imprimir y decorar tus audífonos: desde los Saja Boys hasta HUNTRIX

Si eres fan de KPop Demon Hunters, puedes llevar a tus personajes favoritos a todas partes con unos pequeños stickers para personalizar tus audífonos. Desde las integrantes de HUNTRIX hasta los integrantes de Saja Boys, existen diferentes diseños que puedes imprimir y utilizar para darle un toque divertido y original a tus accesorios. Lo mejor es que no necesitas una gran superficie para colocarlos. Las plantillas con figuras mini, personajes chibi y símbolos musicales son ideales para decorar tanto el estuche de carga como la parte exterior de tus audífonos. Solo necesitas papel adhesivo o vinil, una impresora y unas tijeras para comenzar.
Estas plantillas de KPop Demon Hunters son las mejores para personalizar tus audífonos
Antes de imprimir, procura elegir imágenes con buena resolución y ajustar su tamaño al espacio que tienes disponible. Puedes utilizar papel adhesivo para facilitar la colocación o vinil si buscas un acabado más resistente. Estas son tres ideas para inspirarte.
- HUNTRIX en versión chibi: Rumi, Mira y Zoey. Las protagonistas de HUNTRIX son una excelente opción para crear una colección de stickers pequeños. Puedes elegir ilustraciones de Rumi, Mira y Zoey en versión chibi o kawaii, con sus característicos peinados, atuendos y expresiones. Este diseño es especialmente práctico para los estuches de carga, ya que puedes imprimir cada personaje por separado y distribuirlos en diferentes espacios. También puedes complementar la plantilla con pequeños micrófonos, notas musicales y elementos relacionados con sus presentaciones.
- Saja Boys: mini stickers para los fans del grupo. Si prefieres a los integrantes de Saja Boys, puedes apostar por una plantilla con sus rostros en versión mini, insignias y diseños inspirados en la identidad visual del grupo. La ventaja de esta alternativa es que puedes combinar varios personajes en una misma hoja y recortar cada figura individualmente. Coloca los stickers en la parte frontal o trasera de la carcasa de tus AirPods o audífonos inalámbricos. También puedes elegir un solo integrante para darle un estilo más personalizado.
- Íconos musicales de KPop Demon Hunters. Una tercera alternativa consiste en utilizar una plantilla con pequeños símbolos relacionados con la película. Rayos, coronas, estrellas, micrófonos y tipografías con los nombres de HUNTRIX y Saja Boys pueden convertirse en complementos para decorar tus accesorios. Este diseño es ideal si no quieres colocar personajes completos o prefieres una decoración más discreta. Además, puedes combinar los diferentes elementos para crear una composición alrededor del estuche sin ocupar demasiado espacio.
Consejo para imprimir: utiliza papel adhesivo, configura la impresión en tamaño pequeño y comprueba las medidas antes de recortar. Así conseguirás stickers que se adapten mejor a tus audífonos y podrás presumir tu colección de KPop Demon Hunters.