Si eres fan de KPop Demon Hunters, puedes llevar a tus personajes favoritos a todas partes con unos pequeños stickers para personalizar tus audífonos. Desde las integrantes de HUNTRIX hasta los integrantes de Saja Boys, existen diferentes diseños que puedes imprimir y utilizar para darle un toque divertido y original a tus accesorios. Lo mejor es que no necesitas una gran superficie para colocarlos. Las plantillas con figuras mini, personajes chibi y símbolos musicales son ideales para decorar tanto el estuche de carga como la parte exterior de tus audífonos. Solo necesitas papel adhesivo o vinil, una impresora y unas tijeras para comenzar.

Estas plantillas de KPop Demon Hunters son las mejores para personalizar tus audífonos

Antes de imprimir, procura elegir imágenes con buena resolución y ajustar su tamaño al espacio que tienes disponible. Puedes utilizar papel adhesivo para facilitar la colocación o vinil si buscas un acabado más resistente. Estas son tres ideas para inspirarte.

HUNTRIX en versión chibi: Rumi, Mira y Zoey. Las protagonistas de HUNTRIX son una excelente opción para crear una colección de stickers pequeños. Puedes elegir ilustraciones de Rumi, Mira y Zoey en versión chibi o kawaii, con sus característicos peinados, atuendos y expresiones. Este diseño es especialmente práctico para los estuches de carga, ya que puedes imprimir cada personaje por separado y distribuirlos en diferentes espacios. También puedes complementar la plantilla con pequeños micrófonos, notas musicales y elementos relacionados con sus presentaciones.

Huntrix 3 plantillas de stickers de KPop Demon Hunters para imprimir y decorar tus audífonos: desde los Saja Boys hasta HUNTRIX (Pinterest)

Saja Boys: mini stickers para los fans del grupo. Si prefieres a los integrantes de Saja Boys, puedes apostar por una plantilla con sus rostros en versión mini, insignias y diseños inspirados en la identidad visual del grupo. La ventaja de esta alternativa es que puedes combinar varios personajes en una misma hoja y recortar cada figura individualmente. Coloca los stickers en la parte frontal o trasera de la carcasa de tus AirPods o audífonos inalámbricos. También puedes elegir un solo integrante para darle un estilo más personalizado.

Saja Boys 3 plantillas de stickers de KPop Demon Hunters para imprimir y decorar tus audífonos: desde los Saja Boys hasta HUNTRIX (Pinterest)

Íconos musicales de KPop Demon Hunters. Una tercera alternativa consiste en utilizar una plantilla con pequeños símbolos relacionados con la película. Rayos, coronas, estrellas, micrófonos y tipografías con los nombres de HUNTRIX y Saja Boys pueden convertirse en complementos para decorar tus accesorios. Este diseño es ideal si no quieres colocar personajes completos o prefieres una decoración más discreta. Además, puedes combinar los diferentes elementos para crear una composición alrededor del estuche sin ocupar demasiado espacio.

KPop demon hunters 3 plantillas de stickers de KPop Demon Hunters para imprimir y decorar tus audífonos: desde los Saja Boys hasta HUNTRIX (Pinterest)

Consejo para imprimir: utiliza papel adhesivo, configura la impresión en tamaño pequeño y comprueba las medidas antes de recortar. Así conseguirás stickers que se adapten mejor a tus audífonos y podrás presumir tu colección de KPop Demon Hunters.