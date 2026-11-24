La Navidad está a punto de llegar y, si lo que buscas es un regalo diferente para sorprender a un fan de KPop Demon Hunters esta Navidad, existen opciones ideales y sociales que pueden ser la gran opción. Ya sé que apuestas por gorros, tejidos o diseños de HUNTR/X hasta modelos inspirados en Derpy; existen alternativas oficiales para complementar los conjuntos de invierno.

4 ideas de gorros y bufandas de KPop Demon Hunters para regalar

Estas cuatro opciones son ideales, oficiales y perfectas para coleccionistas. Recuerda que durante las fiestas de diciembre la temperatura suele bajar, por lo que regalar artículos inspirados en el universo de las Guerras del KPop que protejan del frío puede ser la gran opción.

Gorrito y bufanda de HUNTR/X – Primark

Esta primera idea está pensada para quienes buscan regalar algo lleno de color y perfecto para combatir el frío. Esta idea llega con letras bordadas y un pompón con efecto peluche inspirado en el universo de las Guerreras del KPop.

Gorrito y bufanda de HUNTRX – Primark Primark

Gorra HUNTR/X Tour Vintage - Netflix Shop

Esta es una apuesta para quienes prefieren los diseños retro. La gorra cuenta con un bordado en plateado de HUNTR/X y un broche metálico ajustable. Esta idea es una alternativa para regalar si no se prefieren los accesorios tejidos.

Gorro te

Gorra HUNTRX Tour Vintage - Netflix Shop Netflix Shop

jido con logo HUNTR/X - Netflix Shop

La tercera apuesta de la lista está pensada para quienes buscan un accesorio más discreto y minimalista, pues esta idea ofrece un gorro negro bordado de las HUNTR/X, ideal para las noches de diciembre.

Netflix Shop Netflix Shop

Gorro de Derpy Tiger que brilla en la oscuridad

Ahora llega un gorro tejido con doble capa y un bordado de Derpy Tiger que brilla en la oscuridad. Esta idea de regalo para Navidad es perfecta para quienes buscan algo diferente dentro del universo de las Guerras del KPop.

Gorro de Derpy Tiger que brilla en la oscuridad Netflix

Sea cual sea tu idea de regalo para Navidad, sin lugar a dudas cualquiera de estas ideas es perfecta para regalar a cualquier fan de las Guerreras del KPop durante las celebraciones navideñas de fin de año.