Las Guereras del KPop cuentan con una de las piezas coleccionables más codiciadas, pues no solo cuentan con figuras articuladas, miniaturas sorpresas o juegos de cartas importadas en HUNTR/X y los Saja Boys, sino también con joyas y piezas únicas. Si planeas ampliar tu colección durante el fin de semana de descuentos en México, estas cuatro piezas oficiales son opciones para comparar precios y disponibilidad.

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4 coleccionables oficiales de KPop Demon Hunters que debes monitorear durante las ofertas

Dentro del coleccionismo de figuras de los KPop Demons Hunter inspiradas en Rumi, Mira, Zoey o los Saja Boys cuentan con opciones especiales que vale la pena monitorear durante la temporada de descuentos.

Figura de acción de Rumi: una pieza para recrear sus batallas

La líder de las HUNTR/X cuenta con su propia figura coleccionable articulada de una altura aproximada de 15 cm. Esta pieza cuenta con 21 puntos de articulación accesorios y elementos intercambiables.

Figura de acción de Rumi Mattel

Pack Fans: Rumi, Mira, Zoey y los Saja Boys en miniatura

Este set cuenta con figuras sorpresa de los personajes de HUNTR/X y los Saja Boys; también cuenta con la aparición de Derpy y Sussie. Cada una de estas piezas coleccionables cuenta con accesorios y una tarjeta para sumar a tu colección.

Pack Fans: Rumi, Mira, Zoey y los Saja Boys Mattel

Minifiguras sorpresa: pequeños personajes para llevar a todas partes

Este set cuenta con 13 diferentes alternativas de los personajes de KPop Demons Hunter, en su forma de miniatura, entre los que sobresalen los Saja Boys, Derpy y Sussie. Cada una de estas piezas cuenta con un dije temático y un gancho.

Minifiguras sorpresa Mattel

UNO KPop Demon Hunters: un juego para compartir con otros fans

Esta edición especial del clásico juego de UNO incorpora diferentes ilustraciones de Rumi, Mira, Zoey, los Saja Boys y Derpy. Contando con 112 cartas y una regla especial relacionada con el Golden Honmoon.

UNO KPop Demon Hunters Mattel

Cada uno de estos sets está pensado para monitorear durante el fin de semana más barato de México, si lo que buscas es sumar piezas coleccionables del universo de KPop Demons Hunters, a tu colección o para regalar durante Navidad.