4 muñecas oficiales de KPop Demon Hunters para regalar esta Navidad

Durante las fiestas decembrinas, la fiebre por las guerreras del KPop y sus coleccionables no solo se presenta como un regalo ideal, sino como piezas fundamentales para decorar y celebrar. Estas cuatro ideas de muñecas inspiradas en HUNTR/X y los Saja Boys son perfectas para quienes quieren sumar a sus personajes favoritos a la colección, con enlaces de compra de tiendas oficiales o distribuidores reconocidos.

4 ideas de muñecas coleccionables de KPop Demons Hunters ideales para regalar esta Navidad

Muñeca coleccionable de Rumi, líder de HUNTR/X para regalar en Navidad

La gran guerrera de los HUNTR/X, llega junto a su característico estilo de idol del KPop para adornar y deslumbrar con todo su poder. Esta pieza puede ser perfecta para sumar a cualquier colección o pasar momentos de suma diversión.

Muñeca de Mira, la bailarina del grupo ideal para regalar esta Navidad

Muñeca de Mira, la bailarina del grupo ideal para regalar esta Navidad

Mira destaca dentro de los KPop Demons Hunters por su personalidad y estilo, y es esto lo que le permite ser una de las principales opciones para brillar dentro de estas fiestas decembrinas, pues su estilo llamativo combina perfecto con el glamour de la temporada.

Muñeca de Zoey de HUNTR/X para regalar en Navidad

Zoey no solo es la integrante más joven del equipo, sino que también puede ser figura de cientos de colecciones que busquen añadir un toque rebelde y lleno de energía. Esta pieza inspirada en Zoey de KPop Demons Hunters es ideal para quienes buscan una presencia con fuerza para decorar sus estantes.

Muñeca de Zoey de HUNTRX para regalar en Navidad

Figura de Jinu, integrante de los Saja Boys

Jinu, antagonista de las Guerreras del KPop, también puede ser una figura ideal para regalar durante las celebraciones de la Navidad, pues su 30 cm de altura lo convierte en una pieza imperdible, tanto para sumar a tu colección como para pasar horas de diversión.

Figura de Jinu, integrante de los Saja Boys

Es importante que, antes de comprar, tomes las precauciones necesarias para conocer la veracidad y el costo de cada pieza coleccionable inspirada en el universo de las Guerreras de KPop Demons Hunters.