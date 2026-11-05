KPop Demon Hunters suma NUEVOS títulos: desde juegos online hasta coreografías, ¿de qué se trata y por qué emociona a los fans?

El fenómeno de Kpop Demon Hunters sigue creciendo y ahora los verdaderos fans de Rimu, Mira y Zoey tendrán más contenido para disfrutar. Recientemente se dio a conocer que habrá 22 episodios adicionales que reúne diferentes propuestas de entretenimiento inspiradas en la película animada.

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Cabe destacar que este nuevo anuncio sobre material nuevo de Las Guerreras del KPop no se trata de una segunda película ni capítulos que continúen la historia original si no que son materiales especiales que permiten conocer otras dinámicas de los personajes, participar en juegos y disfrutar de las coreografías de sus canciones favoritas.

¿Qué incluyen los 22 nuevos contenidos de KPop Demon Hunters?

La colección de este nuevo material anunciado está dividida en dos propuestas. La primera es KPop Demon Hunters PLAYlist, que reúne 13 episodios con juegos, retos, animaciones e historias cortas. Algunos materiales presentan a los personajes mediante figuras y animaciones con juguetes que podrás ver.

La segunda colección se llama KPop Demon Hunters Bonus Content: Dance Videos y está integrada por nueve videos dedicados a las coreografías de la película. En ellos, los fans pueden disfrutar de los bailes inspirados en canciones como Golden, Soda Pop, How It's Done, Takedown y Your Idol ya sea que estos pasos los enseñen maestros de baile o incluso las propuas protagonisstas de KPop Demon Hunters. En conjunto, los dos apartados suman 22 contenidos adicionales para seguir disfrutando del universo de las Guerreras K-Pop.

¿Dónde ver los nuevos juegos y videos de baile de KPop Demon Hunters?

Los seguidores y público en general pueden encontrar estos materiales en la plataforma de streaming, dentro de las colecciones especiales KPop Demon Hunters PLAYlist y KPop Demon Hunters Bonus Content una vez que se ingrese los fans de esta película podrán divertirse con juegos, retos e incluso practicar los pasos de baile de sus canciones favoritas junto a las Guerreras.