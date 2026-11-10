Desde su estreno, KPop Demons Hunters se ha consolidado como uno de los fenómenos de entretenimiento más importantes de la epoca y ahora puedes sumar tu pasión por las Guerras del KPop con estos 4 coleccionables de Funko Pop inspirados en Inu, Romance, Baby, Abby y Mystery, los cuales son perfectos para regalar a cualquier fan esta navidad.

Ahora lee: 4 figuras de acción de la kPop Demons Hunter OFICIALES de 6 pulgadas o más para comenzar una colección inspirada en las Guerreras del KPop

Funko Pop de los Saja Boys para regalar en Navidad 2026

Figura Funko Pop de Jinu estilo Soda Pop de KPop Demons Hunter: Esta primera pieza está pensada para quienes buscan iniciar una colección de estos característicos personajes, al ser Jinu el líder de los demonios.

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Figura Funko Pop de Romance estilo Soda Pop de KPop Demons Hunter - Soda Pop: Esta pieza exclusiva está pensada para sumar a una colección creciente inspirada en los antagonistas de las guerreras de KPop.

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Figura Funko Pop de estilo Soda Pop de KPop Demons Hunter: Esta serie de una alternativa para completar la alineación de los Saja Boys en su versión más kawaii, pues estas minifiguras llegan con colores y estilos llamativos.

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Figura Funko Pop de Abby estilo Soda Pop de KPop Demons Hunter: Otra idea pensada para sumar a tu colección o para regalo esta Navidad es este Funko Pop inspirado en Abby con gorro amarillo.

Funko Saja Boys

Por qué regalar figuras coleccionables de KPop Demons Hunter

Las celebraciones decembrinas son la oportunidad ideal para sorprender a ese fan de KPop Demons Hunters, con alguna de estas ideas oficiales y coleccionables de los Saja Boys para complementar o iniciar la inspirada en el universo de las Guerreras del Kpop.

Recuerda considerar la disponibilidad de las figuras coleccionables así como sus características para evitar errores a la hora de la compra.