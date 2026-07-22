Los fanáticos de Sanrio y de los juguetes ahora pueden ampliar su colección con la llegada de la nueva línea de figuras de Funko Pop, pues recientemente la marca anunció de manera oficial, la nueva colección de piezas inspiradas en Hello Kitty y Chococat. Aquí te contamos todo lo que debes saber para no perderte nada de esta nueva colaboración.

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¿Qué se sabe sobre la nueva línea de coleccionables de Sanrio: Hello Kitty - Chococat?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer por la firma de coleccionables, la nueva línea está próxima a llegar a México y contará con algunos de los personajes más queridos de la franquicia. Esto es todo lo que debes saber sobre la nueva línea de coleccionables.

Conoce los NUEVOS Funkos de Sanrio: desde Hello Kitty hasta Chococat; ¿cuándo se lanzan en México y cuánto van a costar?|Funko pop

Por el momento, es posible preordenar alguna de las 9 figuras que llegan dentro de esta colección. Las piezas van desde los 300 pesos hasta los 1100 pesos y estarán disponibles desde ahora para su compra. No obstante, dependiendo de la pieza, esta podría llegar desde la segunda semana de agosto hasta finales de diciembre.

¿Cuándo estarán disponibles las peizas?

De acuerdo con lo señalado por la página en línea, por ahora es posible preordenar cualquiera de las piezas, pero el rango de llegada y venta abierta al público tiene fechas desde el 9 de agosto, siendo la pieza de. Funko Pop! Sanrio: Hello Kitty - Sleeping hasta el 31 de diciembre, con la pieza Funko Pop! Jumbo: Hello Kitty - Kuromi - Sanrio.

NUEVOS Funkos de Sanrio: desde Hello Kitty hasta Chococa|Funko Pop

Sanrio dentro del mundo del coleccionismo de juguetes

Dentro del universo del coleccionismo, la empresa japonesa Sanrio cuenta con un lugar especial dentro del gusto de los consumidores, pues esta representa a firmas como: Hello Kitty, Kuromi, Cinnamoroll, My Melody, Pompompurin, Gudetama, Keroppi, Little Twin Star. Gracias a estas firmas, la marca ha registrado cifras récord superiores a los 194,088 millones de yenes (aproximadamente $1,220 millones de dólares) en años anteriores.

