Es oficial, estamos a muy poco de que sea Navidad, con esta celebridad vienen fiestas, pero también momentos para obsequiar regalos, es por esa razón que en esta ocasión te presentamos juguetes ideales de los personajes de los Saja Boys, de Kpop Demon Hunters; ideales para que regales a una fan de los intérpretes de “Soda Pop”.

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Cada uno de estos juguetes es ideal para todo tipo de personalidades y gustos. Te compartiremos el precio y características de cada uno para que sepas elegir y saber cuál puedes obsequiar en épocas decembrinas, si bien son perfectos para un intercambio navideño, también para regalar en cualquier ocasión.

Kpop Demon Hunters: Muñeco de Jinu de los Saja Boys para regalar en Navidad 2026

Este juguete es ideal para las personas que aman a Jinu, de los Saja Boys. La figura tiene un precio de $569 pesos mexicanos, incluye accesorios inspirados en la película como una soda, lentes y micrófono. Además de esto tiene caras y manos intercambiables. Por otro lado, el juguete tiene una altura de 17 cm y se puede poner en diversas posiciones.

4 juguetes de los Saja Boys; de Kpop Demon Hunters, ideales para regalar esta Navidad 2026 a una verdadera fan Saja Boys de Kpop Demon Hunter: Juguetes ideales para regalar esta Navidad (Crédito: Pinterest | Mattel)

Kpop Demon Hunters: Muñeco de Baby de los Saja Boys para regalar en Navidad 2026

Este juguete, como su nombre lo indica, es un muñeco de Baby de Saja Boys. Incluye una lata de soda, y su icónica boina color amarillo. Además de esto la figura luce un atuendo muy colorido como su pantalón morado, el suéter rosa característico que porta en la cinta. Aunado a esto cuenta con 7 piezas intercambiables para que sus gestos faciales y movimientos de las manos cambien. Tiene un precio de $631 pesos mexicanos.

Kpop Demon Hunters: Muñeco de Romance de los Saja Boys para regalar en Navidad 2026

Este juguete es ideal para los fans del personaje Romance. Tiene un precio de $632 pesos mexicanos y cuenta con su icónico pelo rosa y un atuendo amarillo, mismo que lo carcateriza. Cuenta con 5 manos intercambiables y dos rostros distintos, esto hará que la creatividad al momento de jugar sea muy grande.

Muñecos de Romance y Baby de Saja Boys Juguetes de de Romance y Baby de Saja Boys (Crédito: Mattel)

Kpop Demon Hunters: Muñeco de Abby de los Saja Boys para regalar en Navidad 2026

Este juguete es ideal para los fans de Abby, idol de los Saja Boys. La figura cuenta con su icónica camisa con estética de Hawaii en color verde con rosa. Además de esto cuenta con su gorro amarilloy unos tenis en color rosa que lo hacen lucir muy llamativo. El muñeco se puede colocar en diversas posiciones por lo que es ideal para jugar de diversas formas.