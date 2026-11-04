4 Photocards navideñas de Kpop Demon Hunters, perfectas para intercambiar regalos con un verdadero fan

¡Las fiestas decembrinas están a la vuelta de la esquina! Si eres fan de Kpop Demon Hunters o quieres sorprender a un seguidor de la película, estas 4 Photocards navideñas de las Guerreras Kpop te encantarán. Son perfectas para decorar regalos o intercambiar con amigos y amantes de la cinta. Lo mejor de todo es que las puedes imprimir desde la comodidad de tu casa y tener el detalle perfecto en cuestión de minutos, así que echa un vistazo y descarga la que más te guste.

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1. Kpop Demon Hunters versión navideña y estilo anime

Esta ilustración de las Guerreras Kpop al estilo anime queda preciosa para hacer tus propios photocards. El contraste entre el fondo negro y los detalles navideños en color rojo le dan ese toque llamativo y muy característico de la temporada.

2. Guerreras Kpop en versión Grinch

¿Qué sería de la Navidad sin el Grinch? Esta ilustración de Mira, Rumi y Zoey está inspirada en la criatura gruñona de Villaquién que quiere robarse la Navidad, dando como resultado una photocard completamente única con un toque súper divertido y muy ad hoc con las fiestas de fin de año.

3. Saja Boys con suéteres navideños

¿Prefieres algo inspirado en los Saja Boys? ¡No hay problema! Aquí te compartimos una ilustración de los villanos de la película portando sus mejores suéteres navideños. Esta photocard es perfecta para regalar e intercambiar con aquellos que son fans de los idols de la cinta.

4. HUNTRIX navideñas junto al Tigre Derpy

El Tigre Derpy no sólo se robó el corazón de las Guerreras Kpop, sino también el de millones de fans alrededor del mundo, por lo que es perfecto para incluirlo en tus photocards navideñas. Aquí te compartimos una bonita ilustración, digna de colgar en el árbol.

Ideas para hacer tus propias photocards navideñas de Kpop Demon Hunters para intercambiar con un verdadero fan

Descarga las imágenes que más te gusten y ajústalas a la medida de tu preferencia. Recuerda que el tamaño estándar para una photocard es de 5,5 × 8,5 cm. Posteriormente, mándalas a imprimir en papel opalina o cartulina, para una mejor resistencia. Si lo prefieres, también las puedes forrar con plástico transparente para proteger el diseño. Y listo. Prepárate para intercambiar con tus amigos y verdaderos fans de la película. Cabe mencionar que estas son tan sólo algunas ideas, tú puedes echar a volar tu imaginación y hacer tus propios diseños de Navidad, inspirados en las Guerreras Kpop.