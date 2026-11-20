Las vacaciones de Navidad son el momento perfecto para que los niños pasen un buen rato de diversión y qué mejor manera de hacerlo que en compañía de sus personajes favoritos. Si en casa tienes a una pequeña fan de las Guerreras Kpop, aquí te compartimos 4 muñecas oficiales de Kpop Demon Hunters para regalar y jugar este período vacacional. Lo mejor de todo es que pueden recrear las aventuras de las HUNTRIX o imaginar escenarios completamente nuevos.

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4 muñecas originales de Kpop Demon Hunters para regalar y jugar en las vacaciones de Navidad 2026

Las opciones van para todos los gustos, desde figuras de colección hasta muñecas tradicionales, así que echa un vistazo y prepárate para pasar unas vacaciones decembrinas en compañía de las Guerreras Kpop.

Barbies de Kpop Demon Hunters

Las Barbies inspiradas en Kpop Demon Hunters son la alternativa perfecta para todas aquellas pequeñas amantes de la moda, que disfrutan de peinar muñecas y cambiar sus vestuarios, además de crear sus propias historias. Ya sea que te vayas por las tres Guerreras Kpop o elijas a la favorita de ese fan a quién quieres sorprender. El chiste está en echar a volar la imaginación para recrear escenarios o imaginar nuevas aventuras.

Barbies de Kpop Demon Hunters Muñecas Barbie de Kpop Demon Hunters (Mattel)

Funkos de Kpop Demon Hunters

Si tu pequeña o pequeño disfruta más de coleccionar figuras de sus personajes favoritos, esta es la opción ideal. Este tipo de regalos es perfecto para exhibir en cualquier colección. No obstante, gracias a su acabado resistente, también pueden usarse para imaginar aventuras y recrear algunas de las escenas más divertidas de la película. Lo mejor de todo es que puedes encontrar desde funkos de las Guerreras Kpop hasta los Saja Boys y el querido tigre Derpy.

Funkos de Kpop Demon Hunters Funkos de Kpop Demon Hunters (Funko POP!)

Muñecas de peluche de Kpop Demon Hunters

Si lo que buscas es un regalo súper adorable y abrazable, las muñecas de peluche son una alternativa que nunca falla. Existen varias opciones en el mercado, inspiradas en las integrantes de las HUNTRIX, así como otros emblemáticos personajes de la cinta, como el Tigre Derpy. Este tipo de obsequios son muy coloridos y tiernos, además de que son perfectos para decorar o dormir con ellos.

Muñecas de peluche de Kpop Demon Hunters Muñecas de peluche de Kpop Demon Hunters (Jazwares)

Muñecas American Girl de Kpop Demon Hunters

Estas muñecas de American Girl también son una gran alternativa para las fans de las Guerreras Kpop; ya sea que elijas la favorita de tu pequeña o pequeño o adquieras el set con las tres integrantes de las HUNTRIX.

Muñecas American Girl de Kpop Demon Hunters Muñecas American Girl de Kpop Demon Hunters (Mattel)

¿Cuándo inician las vacaciones de Navidad 2026?

Las vacaciones de invierno para estudiantes de educación básica en México arrancan el lunes, 21 de diciembre, y terminan hasta el día martes, 5 de enero de 2027; dando como resultado dos semanas de descanso.