¿Eres fan de Kpop Demon Hunters y Zoey es tu Guerrera Kpop favorita? Este personaje destaca por su personalidad única y su estilo inigualable, lo que la hace perfecta para protagonizar todo tipo de stickers. A continuación, te compartimos 4 ideas de estampas originales, inspiradas en la querida integrante de las HUNTRIX, que puedes utilizar para decorar todo tipo de artículos: desde libretas y cuadernos hasta fundas del celular, tabletas y más.

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4 plantillas de stickers originales de Zoey de Kpop Demon Hunters para decorar todo como una verdadera fan de las Guerreras Kpop

A continuación, te compartimos 4 plantillas de stickers originales de Zoey de Kpop Demon Hunters, listas para descargar, imprimir y decorar tus artículos favoritos.

Zoey versión Chibi

Si estás en busca de stickers súper tiernos, estas estampas de Zoey en versión chibi son perfectas para ti. Este tipo de ilustraciones destaca por tener la cabeza ligeramente más grande, lo que les da un toque súper único y tierno, además de que cuenta con expresiones muy divertidas que harán que tus artículos se vean aesthetic y muy alegres.

Zoey versión kawáii

Estos stickers de Zoey versión kawáii también son súper adorables y quedan perfectos en cualquier tipo de artículos. Se trata de las estampas perfectas para aportar una vibra suave e “inocente”. Sin duda, dará un toque súper bonito a tus cosas.

Zoey cool

Para quienes buscan un estilo más “seguro” con una vibe súper cool, este sticker es el mejor, pues engloba a la perfección la esencia de Zoey. Te recomendamos usarlo en carpetas, laptops o algún otro artículo escolar, para que luzca mejor.

Zoey con expresiones divertidas

Si eres fan de las expresiones de Zoey, esta plantilla de stickers originales con sus mejores caras y gestos te encantará. Hay desde opciones divertidas, hasta momentos icónicos y con ese toque musical.

¿Cómo imprimir los stickers de Zoey de Kpop Demon Hunters?

Elige tus diseños favoritos, guárdalos en tu computadora o celular, ajústalos en un archivo digital e imprímelos desde la comodidad de tu hogar. Para un mejor resultado, te recomendamos utilizar papel adhesivo, ya sea en acabado mate o brillante. Como tip, verifica que el tamaño de los stickers sea el adecuado para que no se pixeleé la imagen una vez que los imprimas. Ya que tengas tus plantillas impresas, recorta cada sticker y decora lo que quieras.