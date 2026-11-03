OFICIAL: Lanzan miniserie de Kpop Demon Hunters, ¿cuántos capítulos tiene, cuánto duran y de qué trata Las Guerreras k-pop: La PLAYlist?

Es oficial, a través de streaming se ha lanzado una miniserie de Kpop Demon Hunters; Las Guerreras k-pop: La PLAYlist, la cuál destaca por tener historias breves, divertidas, musicales e interactivas donde las verdaderas fans podrán divertirse mucho. A continuación te damos todos los detalles.

Kpop Demon Hunters: ¿Cuántos capítulos tiene, cuánto duran y de qué trata Las Guerreras k-pop: La PLAYlist?

Esta miniserie, pensada para niños pequeños, tiene un total de tres temporadas. La primera (Pase entre bastidores de HUNTR/X) tiene un total de seis capítulos, los cuáles están repartidos de la siguiente manera: Batalla de baile demoníaca (4m 6s), Escribe los errores (4m 10s), Desfile de modas (3 min 59 s), Un día libre con Derpy (3 min 34 s), Cara a cara en sesión fotográfica (3m 52s), Sabotaje en la prueba de sonido (3 min 48 s). En estos episodios vemos como las Guerreras Huntrix luchan con temas creativos, rivalidades con otros artistas e incluso luchan contra demonios.

La segunda temporada (Creaciones de juguetes K-Pop) cuenta con tres capítulos: La rivalidad entre Rujinu (5 min), Demonios y distracciones (5 min), No hay tiempo para el espectáculo (4 min 42 s). Esta temporada destaca por tener algunos de los momentos más icónicos de los de la película original. Finalmente la tercera temporada cuenta con 4 capítulos: Duelo de baile (2m 53s), Fruit Sword Slice (2m 27s), Desafío de la Rueda de la Fortuna (2 min 59 s) Y Carrera de Ramyeon (2 min 43 s). Esta última se enfoca en retos, juegos y competencias.

Kpop Demon Hunters: Coreografía para bailar paso a paso

A través de las redes sociales de una plataforma de streaming se comenzaron a compartir videos de las coreografías de temas que forman parte de Kpop Demon Hunters como la coreografía oficial de “How It's Done” (3m 7s), “Golden” (3m 27s), “Takedown” (3m 14s), “Soda Pop” (2 min 46 s), “Your Idol” (3 min 26 s). Por otro lado, también hay rutinas inspiradas en los bailes de Rumi, Zoey y Mira. Estos videos permiten que las pequeñas que aman la cinta, a las Huntrix y al mismo tiempo bailar, pasen un momento lleno de diversión.

