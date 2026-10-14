OFICIAL: Lanzan audífonos, bocinas y cargadores de K-Pop Demon Hunters ¿podrían llegar a México y cuánto sería su costo?

Los fans de K-Pop Demon Hunters estrenaron recientemente una colección de accesorios tecnológicos, entre los que destacan audífonos, bocinas con forma de lata, cargadores inspirados en ramen, lámparas y baterías portátiles, con precios de 20 dólares por producto. ¿Pero podrán comprarse en México?

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¿Qué se sabe sobre la nueva serie de productos de tecnología de K-Pop Demon Hunters?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, la colección "Heyday x KPop Demon Hunters" es una línea de accesorios tecnológicos de edición limitada inspirada en la película. Esta serie salió a la venta el pasado 11 de octubre del 2026, con precios que van desde los 20 dólares (aproximadamente 670 pesos mexicanos).

La serie cuenta con una primera entrega con parlantes de Bluetooth con forma de lata de refrescos, un kit de cargador con carga rápida inspirado en envases de sopa instantánea, baterías portátiles que se iluminan, audífonos, lámparas nocturnas táctiles. Cada uno de estos productos viene inspirado en HUNTR/X y los Saja Boys.

¿Se puede comprar esta serie de tecnología en México?

Es importante dejar en claro que, por ahora, la serie de tecnología "Heyday x KPop Demon Hunters" no está disponible de forma directa en tiendas físicas oficiales, pues esta colaboración es exclusiva para la cadena estadounidense Target. Si buscas adquirir alguna de estas piezas de tecnología, puedes acceder por medio de tiendas especializadas, coleccionistas o de importaciones disponibles.

¿Existe tecnología oficial de K-Pop Demon Hunters para adquirir en México?

Si buscas adquirir alguna pieza de tecnología importada en K-Pop Demon Hunters, es posible. Dentro del mercado mexicano se pueden encontrar la máquina de karaoke oficial de eKids y Netflix con conectividad Bluetooth y luces rítmicas, y los lightsticks oficiales e interactivos de las agrupaciones HUNTR/X y los Saja Boys desarrollados por Hasbro.