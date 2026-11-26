Estamos entrando a una de las temporadas más especiales para muchos niños y niñas del mundo, pues la temporada decembrina llega con mucha ilusión, por ello, te compartiremos algunas opciones de peluches de KPop Demon Hunters que puedes encontrar con descuento en estos días de Black Friday.

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Desde algunos más cómodos como los son la línea de Bemyfriends hasta unos más simples y con colores vibrantes, te dejaremos una lista con algunas de las alternativas con Rumi, Mira y Zoey de HUNTR/X que toda fan de la película de Las Guerreras KPop amará.

Peluches oficiales de KPop Demon Hunters

La mercancía oficial de Las Guerreras KPop tiene una gran variedad de alternativas y diseños en sus peluches que se ajustan a todas las fans, desde chicas y grandes, por lo que puedes encontrar estos modelos y líneas hoy en día:

De la marca Moqueke tenemos peluche de Derpy, la mascota que aparece en la película y que viaja entre el mundo de los vivos y el de los demonios, el cuál mide unos 30 centímetros, siendo una gran alternativa debido a su diseño y colores vibrantes.

Peluches de KPop Demon Hunters (Derpy) Peluches de KPop Demon Hunters (ZTOP Toys)

Por otro lado, marcas como Z POP Toys cuentan con todas las HUNT/R en un tamaño de 21 centímetros, por lo que además de variedad, puede ofrecer diseños poco antes vistos de los personajes favoritos.

Peluches de la película KPop Demon Hunters Peluche de ZPOP Toys de KPop Demon Hunters

Con motivo del primer aniversario de la película, Bemyfriends lanzó una edición de varios modelos de Derpy, los cuáles son especializados por la manera en que se moldean, además de que estos igual están cerca de los 30 centímetros.

Peluche de Bemyfriends y KPop Demon Hunters Peluches de KPop Demon Hunters que puedes encontrar en el Black Friday.

Finalmente, la tienda Miniso anunció reciente su esperada colaboración con KPop Demon Hunters, en donde han lanzado distintos modelos de peluches y almohadas de Rumi, Zoey, Mira, Derpy y Sussie que además de cómodos, lucen bastante tiernos.