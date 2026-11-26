Las Guerreras del KPop están listas para conquistar a sus fans con una adorable colección conformada con diversos artículos. Desde que KPop Demon Hunters llegó a las pantallas, Rumi, Mira y Zoey se convirtieron en personajes favoritos de quienes disfrutan de la música, acción y fantasía. Ahora el universo de HUNTR/X y los Saja Boys se unen para crear una colección de artículos que busca conectar con quienes conocen cada detalle de la película y se consideran verdaderos fans.

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La colaboración con Miniso fue anunciada este jueves 26 de noviembre a través de redes sociales y ha comenzado a despertar el interés entre los verdaderos fans de esta película, especialmente por la variedad de artículos que se han presentado y que podrían convertirse en piezas especiales para los coleccionistas.

Pines coleccion Kpop Demon Hunters

¿Qué artículos de KPop Demon Hunters incluye la nueva colección?

La colección reúne diferentes diseños inspirados en los personajes más queridos de KPop Demon Hunters. De acuerdo con la descripción se contará con una amplia gama de artículos en los cuales destacan Blind Box, artículos de moda, todo tipo de accesorios, cosas para la cocina, hogar, belleza y papelería.

A continuación te presentamos algunos artículos específicos que podrás encontrar.

Peluches de Derpy y Sussie

Bolsas y mochilas

Blind Box con figuras coleccionables: miniaturas de Rumi, Mira, Zoey y personajes de los Saja Boys

Gorras y sombreros de pescador

Termos con decoración de los protagonistas

Pines metálicos

Stickers

Cojines

Imanes y charms

Artículos de papelería como: libretas, boligrafos, libros para colorear incluyen crayolas, Mouse Pad

Mantas

Bufandas

Tarjetero

Llaveros

¿Cuándo llegará la colección de KPop Demon Hunters a México?

Tras anunciarse la llegada de esta colaboración con Kpop Demon Hunters varios fans han comenzado a preguntarse cuándo estará disponible la venta de todos estos artículos y si bien aunque oficialmente se reveló la llegada de las Guerreras del Kpop no se especificó una fecha de venta por lo que los seguidores deberán estar pendientes de los anuncios oficiales.