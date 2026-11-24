Un buen fan de KPop Demon Hunters sabe lo importante que tener una colección inspirada en los personajes más icónicos de la película. Y una excelente forma de comenzar un álbum especial, es con las photocards de HUNTRIX y Saja Boys que tienen diseños llamativos y no tan comunes.

Tarjetas de HUNTRIX y Saja Boys: diseños de photocards para coleccionar

Photocards de las “Guerreras KPop” tornasol. Si todas las integrantes de HUNTRIX son tus favoritas y te encanta tener merch con ilustraciones bonitas, las tarjetas de KPop Demon Hunters que tienen efecto tornasol son perfectas para coleccionar. Todo gracias a que cambian de color con la luz y le dan un brillo especial a los personajes.

Tarjetas de los Saja Boys en versión demonio. Aunque los hermanos Saja son rivales directos de las HUNTRIX en la ficción, los fanáticos saben que resulta inevitable encariñarse con ellos y por eso no pueden faltar en un álbum. Hay photocards de Jinu, Mystery, Abby, Romance y Baby en su faceta demoniaca. Puedes comprarlas individuales o todos juntos. Se consiguen en Etsy.

KPop Demon Hunters 4 photocards de KPop Demon Hunters para coleccionar. FOTO: Etsy

Photocards miniatura de los hermanos Saja de KPop Demon Hunters. Para que le des un giro a los diseños de Saja Boys que todos tienen, te conviene comprar las tarjetas del universo KPop Demon Hunters en tamaño miniatura. Considera enmicarlas o forrar las piezas de plástico especial para que no se maltraten tan rápido.

Tarjetas de HUNTRIX con efecto transparente. Si buscas mercancia de las “Guerreras KPop” que es original y muy pocos afortunados tienen en su poder, nada como las photocards de HUNTRIX que están hechas sobre una placa transparente. De modo que sobre la superficie, resaltan las ilustraciones de Rumi, Mira y Zoey con atuendos exóticos. Igual que con las ediciones de Saja Boys, tendrás la oportunidad de elegir si los compras individuales con tu consentida o en grupo para completar tus carpetas. Consíguelas en la página web de Etsy.