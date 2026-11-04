4 stickers tipo álbum de KPop Demon Hunters para agregar a tu colección

Además de las photocards con los personajes originales, otra excelente idea para empezar una colección de KPop Demon Hunters son los álbumes que se pueden rellenar con stickers de diseños llamativos y que muy pocos fans poseen. Por ejemplo, existen lindas tarjetas que se consiguen en plataformas en línea y con una gran variedad disponible, ya de ilustraciones individuales o que recapitulen momentos icónicos de la película.

Merch de KPop Demon Hunters: 4 tarjetas para tu colección de Huntrix que puedes conseguir en internet

Tarjetas de las "Guerreras KPop" juntas. Las integrantes de Huntrix no solo conforman un grupo exitoso, sino que también son grandes amigas y por eso es que los stickers coleccionables donde aparecen Rumi, Mira y Zoey son de los más buscados. En páginas como eBay hay disponibles modelos que muestran escenas memorables juntas y que sirven para poner en un álbum o decorar libretas.



Las tarjetas de KPop Demon Hunters son perfectas para coleccionar|eBay

Álbum de KPop Demon Hunters para llenar . Así como en la Copa Mundial de la FIFA muchos aficionados pudieron coleccionar tarjetas edición limitada para atesorarlas como un gran recuerdo, las fanáticas de las "Guerreras KPop" también pueden conseguir un álbum original . En páginas como Etsy , venden paquetes de tarjetas y el catálogo listo para llenar, incluyendo ilustraciones bonitas de las Huntrix, de Saja Boys y hasta de Derpy.



. Así como en la Copa Mundial de la FIFA muchos aficionados pudieron coleccionar tarjetas edición limitada para atesorarlas como un gran recuerdo, . En páginas como , venden paquetes de tarjetas y el catálogo listo para llenar, incluyendo ilustraciones bonitas de las Huntrix, de Saja Boys y hasta de Derpy. Stickers holográficos de las Huntrix individuales. Si quieres tener stickers de todas las integrantes de KPop Demon Hunters por separado para coleccionar o pegar, hay diseños que traen a Rumi, Mira y Zoey por separado. Y para que seas la envidia de tus amigos que también son seguidores, existen tarjetas de Huntrix tipo photocards con efecto holográfico



Las tarjetas de KPop Demon Hunters son perfectas para coleccionar|eBay, Etsy

Paquete de tarjetas con temática de KPop Demon Hunters. Para que no tengas que limitarte a la hora de llenar un álbum o personalizar tus artículos escolares, está la opción de comprar stickers de KPop Demon Hunters por paquetes y así obtener muchos para intercambiar con fans. Hay versiones que traen a Huntrix, Saja Boys y escenas memorables de la película. Están disponibles en páginas de venta como Etsy y es posible elegir las cantidades.

