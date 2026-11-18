A más de un año del estreno de Kpop Demon Hunters en plataformas de streaming, la cinta sigue acumulando millones de fans alrededor del mundo. Entre los personajes que más han cautivado a la audiencia, sin duda, se encuentra Zoey, integrante de las HUNTRIX. Si tú, al igual que muchos seguidores de las Guerreras Kpop, aman a esta increíble rapera, a continuación te compartimos 4 plantillas de photocards, listas para imprimir, regalar e intercambiar.

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4 Photocards de Zoey de Kpop Demon Hunters para regalar a un verdadero fan de las Guerreras Kpop

Zoey se ha convertido en una de las figuras favoritas de los amantes de las Guerreras Kpop. Este personaje destaca por ser la rapera principal y la integrante más joven del grupo. Su arma son los shin-kal, con los que protege a la humanidad, por lo que es normal verla con este tipo de artículos en ilustraciones y edits. En cuanto a su personalidad, esta se distingue por ser súper cariñosa, enérgica y optimista… Aunque también puede ser un poco distraída. Aquí te dejamos 4 plantillas de photocards inspiradas en este icónico personaje:

Photocard 1

Photocard 2

Photocard 3

Photocard 4

¿Cómo imprimir y hacer tus propios photocards de Zoey de las Guerreras Kpop?

Hacer tus propios photocards de Zoey de las Guerreras Kpop es bastante sencillo. Solo tienes que descargar el diseño que más te guste y ajustarlo al tamaño de tu preferencia en un archivo digital. Recuerda que las medidas recomendadas son de 5.5 x 8.5 centímetros por photocard, ya que este es el tipo de acabado que suelen tener las tarjetas. Posteriormente, imprime los diseños. Lo puedes hacer en papel regular y forrarlos con papel contact, o imprimir directamente en papel opalina, para que tengan mayor resistencia. Finalmente, recorta cada photocard, cuidando los bordes redondeados y listo. ¡Tendrás tus propias tarjetas de Zoey para regalar e intercambiar con los fans de la cinta!