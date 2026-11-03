LEGO Godzilla: Así luce el gigantesco set de 5,363 piezas, imperdible para cualquier fan de la saga

Recientemente, LEGO presentó oficialmente su primer set de Godzilla, el cual se presenta como una figura de 5,360 piezas inspiradas en el MonsterVerse, la cual cuenta con una altura de aproximadamente 70 centímetros. Es importante determinar que, a pesar de que ya se revelaron de manera oficial los primeros vistazos de la esperada figura, esta aún no se encuentra a la venta dentro de la página de México.

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¿Qué se sabe sobre el set de Godzilla por LEGO?

La esperada figura de Godzilla por Lego se espera que cuente con un aproximado de 5,560 piezas y una altura de 70 cm. De acuerdo con lo que se ha comenzado a revelar en redes, el modelo permitirá ajustar distintas partes del cuerpo e incluye un efecto de rayo térmico. Su lanzamiento se especula que está previsto para el 27 de noviembre de 2026, con un precio oficial de 9,499 pesos en México.

Set de Godzilla por LEGO|LEGO

Es importante determinar que hasta ahora, dentro de la página oficial de LEGO en línea, no se encuentra disponible para su compra, mientras se adjunta el siguiente mensaje: "Próximamente, LEGO® Ideas Godzilla. Godzilla, el emblemático titán conocido por sus épicas batallas como guardián de nuestro mundo natural, se abre paso hacia el mundo de los bricks LEGO®. Presentado en LEGO Ideas, el modelo de Godzilla alcanzó los 10.000 apoyos y fue seleccionado por un comité de evaluación para pasar a la fase de desarrollo del producto".

Top 3 de los sets de Lego con más piezas de venta comercial hasta ahora

Lego tiene un sinfín de sets y modelos que se han ganado un lugar dentro de los fans y coleccionistas, y algunos de ellos sobresalen por la cantidad de piezas que pueden llegar a tener, siendo estos tres los que hasta el momento sobresalen:



LEGO Architecture Sagrada Família (21065): 12,060 piezas.

LEGO Art Mapamundi (31203): 11,695 piezas.

LEGO Icons Torre Eiffel (10307): 10,001 piezas.

Este primer vistazo al set de Lego de Godzilla, ha encendido entre los fans del coleccionismo un gran interés, no solo por lo versátil y detallado de la pieza, sino también porque este set se presenta como uno de los moeldes más recientes que superan las 5 mil piezas.