Cuando pensamos en Funkos de Santa Claus, pensamos en la misma figura de siempre; sin embargo, podemos encontrar diversos diseños que nos recuerden al tierno personaje. Si quieres hacer un regalo original, estas son las 5 mejores figuras coleccionables que puedes regalar en Navidad 2026.

5 Funkos de Santa Claus que puedes regalar en Navidad del 2026

Funko: Red One

Código: Traje Rojo o Red One, es una cinta de comedia y acción, donde Santa Claus es secuestrado por lo que el jefe de seguridad en el Polo Norte deberá de encontrarlo para que las fiestas no sean arruinadas, puedes encontrar al personaje navideño, con un tierno aspecto y una expresión seria.

Funko: Rudolph the Red-Nosed Reindeer

Una cinta de 1998, que por su popularidad cuenta con figuras coleccionables de Funko, donde nos explica el origen de Rodolfo, un reno con su nariz roja. Igualmente, podrás encontrar a Papa Noel, ideal para regalar en Navidad 2026 y complementar a la colección.

Funko: El Extraño Mundo de Jack

Aunque todos recordamos a Jack y Sally de la famosa película de Tim Burton, otro de los personajes importantes de la cinta es Santa Claus. En las figuras coleccionables podemos verlo portando una expresión de sorpresa, pero en su barba tiene varios dulces de Halloween adheridos. En las figuras coleccionables de Funko, puedes encontrar al personaje en su forma humana y cuando adquiere la barba del personaje navideño.

Funko: Santa Cláusula

También conocida como Ayudando a Santa Claus, es una comedia navideña en la que un padre divorciado causa que Papá Noel tenga un terrible accidente, por lo que tiene que asumir el complejo cargo para que la fiesta pueda continuar.

Funko: Krampus

Otra de las alternativas que puedes regalar en Navidad 2026, es la de Krampus con el vestuario de Papa Noel, personaje que se destaca por ser un monstruo que se encarga de llevarse a los niños traviesos, castigando a todos los que han sido desobedientes.