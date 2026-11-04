5 mejores Funkos de superhéroes que puedes regalar en Navidad, figuras que los coleccionistas deben tener

Aunque aun quedan varias semanas para las fiestas navideñas, es un gran momento para empezar a considerar todos los preparativos, en especial los regalos. Si tienes un amigos que es fan de los superhéroes, te daremos 5 opciones de Funkos que puedes regalar en Navidad, figuras que sirven para decorar y que todo coleccionista debe tener.

5 Funkos de superhéroes para regalar en Navidad

Funkos: Superman

Hay una figura de Clark Kent portando un disfraz de Santa Claus, pero con su clásica pose en la que muestra el logo de Superman en el pecho. Una gran alternativa que pocos tienen dentro de su colección de superhéroes. Incluso, puedes encontrar a otros compañeros del personaje portando un atuendo festivo.

Funkos: Groot

El tierno tronco que aparece en "Guardianes de la Galaxia", tiene varios Funkos con temática navideña, una alternativa que no todos tienen, además de contar con varias opciones de estilos, ideales para que puedas regalar en Navidad. Además, puedes encontrar a otros personajes de la cinta con el diseño navideño, encontrando a Rocket, Mantis, Drax y Star-Lord.

Funkos: Spiderman

¡Una figura que todos querrán tener! Puedes encontrar a Spiderman con un aspecto similar al de la Galleta de Jengibre, un personaje que puedes encontrar de Marvel, solamente debes buscar tu favorito para agregarlo a tu colección.

Funkos: Harley Queen

Aunque no forma parte de los superhéroes, igualmente forma parte importante dentro de las batallas del mundo de DC, así que puedes encontrar a Harley Queen, portando un vestuario de duende en rojo y verde, acompañada de una hiena con un disfraz de reno. Igualmente, puedes encontrar otros villanos en Funkos con su look navideño, como Joker o El Pingüino.

Funkos: Deadpool

La última opción que puedes considerar para regalar en Navidad, es la figura de Deadpool que se destaca por tener su pose de batalla mientras sostiene unos bastones de menta, una gran opción por si quieres tener una figura con el estilo navideño pero más discreto.