Scooby-Doo y Polly Pocket se unen para Halloween: Dónde comprar las figuras en México y cuánto cuestan

Para esta temporada de Halloween el universo de Scooby Doo en Polly Pocket podría ser uno de los regalos perfectos para sorprender a un verdadero fan de la pandilla de Misterio a la orden. Esta propuesta que combina el encanto de los juguetes clásicos con uno de los personajes más queridos de la televisión lo convierten en una pieza que todos querrán tener.

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A través de redes sociales se difundió esta nueva colaboración entre Scooby Doo y Polly Pocket y aunque esta colección ya se encontraba en distintos países de Europa y Asia su llegada masiva a Norteamerica y Latinoamerica se consolidó a mediados de este 2026.

¿Dónde comprar las figuras de Scooby-Doo y Polly Pocket en México?

Si quieres sorprender a alguien con esta juguete o comprarlo para ti y tenerlo de colección toma en cuenta que podrás conseguirlo en tiendas departamentales, jugueterías y tiendas en línea

¿Cuánto cuesta el compacto de Scooby-Doo x Polly Pocket?

De acuerdo con información difundida el costo dependerá de cada tienda. Sin embargo, ha circulado información que su costo es de aproximadamente entre 800 pesos mexicanos debido a que se trata de una colección.

¿Cómo es la colaboración de Scooby-Doo y Polly Pocket?

De acuerdo con la imágenes lanzadas este diseño mantiene la escencia de los escenarios compactos de Polly Pocket y la esencia de Scooby Doo y sus amigos, por fuera el diseño muestra a la famosa Máquina del misterio y los rostros de: Shaggy, Fred, Daphne, Velma y Scooby Doo mientras que por dentro se ve el clásico escenario de “casa embrujada” donde encontrarás a persoanjes emblematicos como: El Caballero Negro, el Fantasma del Capitan Cutler, El Conde Drácula, El Fantasma de Elias Kingston entre otros.

Entre los elementos se encuentran las figuras en miniatura de Scooby-Doo y Velma, además de accesorios temáticos relacionados con la franquicia. Su formato compacto permite guardar las piezas y recrear pequeñas escenas.