Los mejores 4 funkos de Giyu Tomioka para regalar a un verdadero fan de Demon Slayer

No cabe duda que hoy en día uno de los animes más famosos y exitosos que hay es Demon Slayer. Ante esto los fans no solamente han sido fieles a los episodios sino que a través del tiempo han logrado coleccionar diversos productos de este anime ya que actualmente en el mercado hay muchos objetos de los personajes.

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4 funkos de Giyu Tomioka, de Demon Slayer, para regalar a un verdadero fan de Kimetsu no Yaiba

En esta ocasión te presentamos 4 funkos sobre el personaje Giyu Tomioka, de Demon Slayer. Son perfectos para coleccionar, decorar espacios e incluso jugar e imaginar muchas historias. Cada uno de ellos tiene características que lo hacen único y el regalo perfecto.

Funko de Giyu Tomioka, de Demon Slayer, versión navideña

Este funko, como su nombre lo indica, es una versión nadiveña de Giyu Tomioka, de Demon Slayer. Es ideal para obsequiar en época decembrina aunque también en cualquier momento ya que es una versión especial de uno de los personajes más queridos del anime. La figura tiene un traje de duende y una lista de papel de deseos.

Funko de Giyu Tomioka de Demon Slayer, con su respiración del agua

Este funko de Giyu Tomioka, de Demon Slayer, tiene una carcaterísstica muy especial ya que incluye la respiración del agua del personaje, un elemento que no solo lo destaca de los demás del anime sino que le da un toque distinto y más llamativa, en comparación de otros funkos.

Funkos de Giyu Tomioka |Crédito: Funko

Funko de Giyu Tomioka de Demon Slayer, con haori

Este funko, como su nombre lo indica, lleva puesto su famoso e icónico haori además de que el rostro de la figura tiene marcas en color rojo. Este funko es ideal para todos los fans del anime. Por otro lado, la figura está en posición de acción, algo que le brinda un toque más llamativo.

Funko de Giyu Tomioka de Demon Slayer, con haori sobre el agua

Este funko es perfecto para los fans del personaje que aman verlo con todos los elementos que lo carcaterizan ya que la figura incluye su famoso haori tricolor así como la famosa respiración del agua. El funko es perfecto para regalar en ocasiones especiales como cumpleaños o cualquier tipo de celebración.