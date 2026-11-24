La preparación de un actor de doblaje va mucho más allá de modificar la voz para interpretar a un personaje. Detrás de cada actuación existe un proceso que involucra análisis, construcción psicológica y capacidad interpretativa. Así lo explicó Carlos Segundo, una de las voces reconocidas del doblaje mexicano, durante su participación en el Dojo de Doblaje de Crunchyroll, donde compartió parte de su experiencia y reflexionó sobre los retos que enfrenta actualmente esta industria.

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El actor, conocido por dar voz a personajes como Piccolo, de Dragon Ball; Woody de Toy Story, y Severus Snape, de Harry Potter, aprovechó el encuentro para hablar sobre la importancia de la preparación profesional, las condiciones laborales del gremio y el papel que deberían tener las nuevas tecnologías en el trabajo actoral.

¿Cómo construye Carlos Segundo la voz de sus personajes?

Para Carlos, el interpretar un personaje no consiste únicamente en encontrar un tono que se parezca al original, sino en un proceso que nace de la observación y el tono de voz. A partir de ello el actor trabaja con el ritmo, la respiración, la colocación de la voz y las características particulares de cada interpretación. La intención es construir una personalidad que vaya más allá.

Carlos Segundo: Sobre el reconocimiento a los actores de doblaje

Recientemente, los Star Talents, figuras del entretenimiento o las redes sociales, han dado mucho de qué hablar, pues cada vez son más convocados para prestar su voz a personajes de películas y otros proyectos audiovisuales. Carlos Segundo consideró que la industria debería valorar más el trabajo de los actores especializados, pues advierte que en México existen alrededor de 500 personas capacitadas para realizar doblaje de alto nivel, una cifra que utilizó para dimensionar el grado de especialización que requiere esta actividad.

Además, el actor señaló que, de acuerdo con su experiencia, a los intérpretes especializados se les puede pagar apenas el 10 % de lo que reciben algunos Star Talents. Carlo, además, compartió que incluso ha quedado fuera de proyectos después de solicitar una remuneración mayor, pero aun así lejos de lo que señalan que cobran ciertas figuras.

No obstante, Carlos advierte que la intención no es descalificar a quienes llegan desde otros ámbitos del entretenimiento, sino reconocer que el objetivo es conseguir un resultado de calidad; los estudios y clientes deberían recurrir a especialistas con experiencia y preparación.

¿La popularidad debe estar por encima de la preparación en el doblaje?

La discusión sobre los Star Talents abre una pregunta para los estudios, las agencias y las áreas de mercadotecnia: ¿qué debería pesar más al elegir una voz para una producción, el alcance mediático de una figura o su capacidad para interpretar un personaje?

Para Segundo, la elección de un talento no debería responder únicamente a los números de audiencia. Sino a una creciente necesidad de profesionalización de los actores y el valor del trabajo.