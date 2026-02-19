Toy Story 5 revela su primer tráiler y confirma la gran batalla entre los juguetes y la tecnología

Después de cientos de rumores, finalmente Toy Story 5 ha liberado el nuevo tráiler de la película, revelando un poco de la trama y de lo mucho que veremos en la nueva aventura de Buzz, Woody y Jessie. A primera vista, el tráiler luce impresionante, la animación es destacable como en todas las películas de Pixar y nos revela que la película llega a cines el próximo 19 de junio.

Mira aquí el primer tráiler de Toy Story 5

El tráiler inicia con todo el poder de la imaginación que posee Bonnie, una boda espectacular donde están presentes todos los personajes queridos de la franquicia. Todo da un giro dramático cuando la pequeña recibe un paquete, el cual contiene una tableta electrónica. De inmediato, Bonnie, al igual que todos en la actualidad, termina siendo controlada por la pantalla de su dispositivo tecnológico: Lilypad. Sus juguetes no pueden evitar preocuparse por la obsesión de la pequeña.

El regreso de Woody

Con este avance se confirma que en esta ocasión Woody, Buzz Lightyear y el resto de los juguetes se enfrentarán a la esclavitud digital de la que no solo los niños son víctimas; también muchos adultos viven pegados a las pantallas, completamente distraídos de las cosas que les rodean. Woody regresará, más aventurero y un poco desgastado, luego de que Jessie lo busque para que le ayude a recuperar a Bonnie de las garras de Lilypad.

|Crédito: Disney | Pixar

Toy Story 5: Una batalla de los juguetes contra la obsolencia

El director y guionista Andrew Stanton (Wall-E y Buscando a Nemo) realizó el filme con una idea en mente: que los juguetes tengan un ajuste de cuentas. Reveló que no quería crear una típica historia del bien contra el mal, sino que más bien enfrentar a los personajes a la obsolescencia. Lilypad será combativa; sin embargo, el filme explorará cómo la tecnología ha transformado a los niños y las implicaciones que esto trae a su desarrollo.

¿Cuándo y dónde ver Toy Story 5?

Toy Story 5 tiene fecha oficial de estreno, la cual queda programada para el próximo 19 de junio de 2026 en cines. Esta historia promete enamorar una vez más a chicos y grandes, además de enseñarnos una importante lección sobre la vida y la tecnología.